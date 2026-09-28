Un bărbat din Dâmbovița, declarat decedat, a apărut în evidențele polițiștilor ca transportator de lemne. Cum a fost posibil așa ceva

O situație neobișnuită a fost descoperită de jandarmii din Dâmbovița, în timpul unui control privind transporturile de materiale lemnoase. Oamenii legii au constatat că unul dintre șoferii în cauză figura în evidențelor lor ca fiind decedat. Numai puțin de 122 de transporturi de lemne făcuse bărbatul care era de fapt fratele defunctului.

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Suspiciunile au apărut după ce jandarmii au observat că fotografiile încărcate în aplicație nu erau suficient de clare. Verificarea informațiilor asociate transporturilor a dus la o descoperire surprinzătoare: datele de identificare indicau o persoană care nu mai era în viață. Din primele cercetări, fratele defunctului ar fi folosit fotografiile și astfel a reușit să facă 122 de transporturi cu materiale lemnoase.



Activitatea ilegală s-ar fi produs din mai 2025 până în prezent. În acest caz, a fost întocmit un proces-verbal privind două posibile infracțiuni: folosirea unor date false în SUMAL 2.0 și accesarea fără drept a unui sistem informatic.