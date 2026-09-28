Prima pagină » Social » Un bărbat din Dâmbovița, declarat decedat, a apărut în evidențele polițiștilor ca transportator de lemne. Cum a fost posibil așa ceva

Un bărbat din Dâmbovița, declarat decedat, a apărut în evidențele polițiștilor ca transportator de lemne. Cum a fost posibil așa ceva

Maya Radu
Un bărbat din Dâmbovița, declarat decedat, a apărut în evidențele polițiștilor ca transportator de lemne. Cum a fost posibil așa ceva
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

O situație neobișnuită a fost descoperită de jandarmii din Dâmbovița, în timpul unui control privind transporturile de materiale lemnoase. Oamenii legii au constatat că unul dintre șoferii în cauză figura în evidențelor lor ca fiind decedat. Numai puțin de 122 de transporturi de lemne făcuse bărbatul care era de fapt fratele defunctului.

Sondaj Gândul

Ar trebui ca PSD să voteze Guvernul Siegfried Mureșan?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Suspiciunile au apărut după ce jandarmii au observat că fotografiile încărcate în aplicație nu erau suficient de clare. Verificarea informațiilor asociate transporturilor a dus la o descoperire surprinzătoare: datele de identificare indicau o persoană care nu mai era în viață. Din primele cercetări, fratele defunctului ar fi folosit fotografiile și astfel a reușit să facă 122 de transporturi cu materiale lemnoase.


Activitatea ilegală s-ar fi produs din mai 2025 până în prezent. În acest caz, a fost întocmit un proces-verbal privind două posibile infracțiuni: folosirea unor date false în SUMAL 2.0 și accesarea fără drept a unui sistem informatic.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Curtea de Apel București judecă marți contestația DIICOT la eliberarea lui Călin Georgescu în dosarul de înșelăciune și grup infracțional organizat
16:24
Curtea de Apel București judecă marți contestația DIICOT la eliberarea lui Călin Georgescu în dosarul de înșelăciune și grup infracțional organizat
NEWS ALERT Cel puțin două motive pentru care s-a decis eliberarea lui Georgescu: Există înșelăciuni mai grave, față de mai multe părți. Ar trebui clarificări pentru a se stabili că faptele inculpaților sunt de natură penală
16:16
Cel puțin două motive pentru care s-a decis eliberarea lui Georgescu: Există înșelăciuni mai grave, față de mai multe părți. Ar trebui clarificări pentru a se stabili că faptele inculpaților sunt de natură penală
NEWS ALERT Zi de foc pentru Călin Georgescu. Are obligația de a se prezenta la Curtea de Apel București, unde este al doilea termen în dosarul de complicitate la tentativa loviturii de stat pretins organizată de Potra și „Compania”
08:00
Zi de foc pentru Călin Georgescu. Are obligația de a se prezenta la Curtea de Apel București, unde este al doilea termen în dosarul de complicitate la tentativa loviturii de stat pretins organizată de Potra și „Compania”
EXCLUSIV Fost director de penitenciar, acuzat că își hărțuia subalterna cu mesaje indecente. „Ești bine pisoi? Miau!” / „Urât că nu răspunzi, mâine ți-o furi”
06:00
Fost director de penitenciar, acuzat că își hărțuia subalterna cu mesaje indecente. „Ești bine pisoi? Miau!” / „Urât că nu răspunzi, mâine ți-o furi”
FLASH NEWS Urmărire ca în filme pe DN6. Un șofer fugar a fost oprit cu focuri de armă și un dispozitiv cu țepi. De ce încerca să scape de polițiști
21:50
Urmărire ca în filme pe DN6. Un șofer fugar a fost oprit cu focuri de armă și un dispozitiv cu țepi. De ce încerca să scape de polițiști
SCANDAL Naistul Nicolae Voiculeț, revoltat pe Biblioteca Metropolitană București. Acuză că aceasta ar vrea să îi cenzureze un eveniment. De unde a pornit scandalul
19:42
Naistul Nicolae Voiculeț, revoltat pe Biblioteca Metropolitană București. Acuză că aceasta ar vrea să îi cenzureze un eveniment. De unde a pornit scandalul
Mediafax
Școala din Italia unde copiii datornicilor mănâncă altceva
Digi24
Cum a ajuns un mort „să conducă” de 122 de ori camioane încărcate cu lemn
Cancan.ro
Ea este Ioana, femeia din Vrancea ucisă de soț. Un copilaș a rămas orfan de mamă
Prosport.ro
Cum a fost răsfățată Simona Halep de ziua ei: „Arată bine”
Adevarul
Ce condiții pune AUR pentru a vota un guvern PSD │SURSE
Mediafax
Scandal URIAȘ la o universitate din SUA. Studentă agresată sexual de șapte colegi. Pedeapsa INCREDIBILĂ primită
Click
Ce face Alexandre Eram în lipsa Andreei Esca, la Porumbacu de Sus? Cei doi au demarat vara aceasta un nou proiect de suflet: „Am vrut să salvăm casele!”
Digi24
Obiectul 1335 de sub Muntele Apocalipsei. Rușii reînvie un sistem de răspuns nuclear automatizat din timpul Războiului Rece
Cancan.ro
S-a aflat ce a făcut Armina în Albania, de fapt. Înainte să-l cunoască pe Marcel, a locuit 3 luni acolo
Ce se întâmplă doctore
Semnal de alarmă pentru un antibiotic cunoscut. Are un risc mai mare de deces! E folosit la pneumonie și infecții urinare
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Dedeman vinde camere de supraveghere cu încărcare solară la prețuri foarte bune. Pot fi montate și în zone fără Wi-Fi
Descopera.ro
Premieră în fizică: Oamenii de știință au observat „săriturile cuantice” ale sunetului
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța:- Iubitule tocmai am fost la baie. Am două liniuțe!
Descopera.ro
Cât de sănătos este să mergem kilometri întregi în mocasini?
Mediafax Italia
Românca devenită MISS ITALIA are o problemă pe care nu o rezolvă nicio coroană!
Mediafax Spania
NOUA REGULĂ de circulație. De la 1 octombrie NU MAI AI VOIE să faci asta la trecerile de pietoni!
CONTROVERSĂ Un program de criminalistică digitală folosit pe scară largă în UE, inclusiv în România, controlat din spate de ruși. Ce au descoperit procurorii SUA
16:45
Un program de criminalistică digitală folosit pe scară largă în UE, inclusiv în România, controlat din spate de ruși. Ce au descoperit procurorii SUA
EXCLUSIV Cum i-a sedus Siegfried Mureșan pe tefeliști. Cristoiu: Mă obligați să vă zic cum gândește o pisică
16:37
Cum i-a sedus Siegfried Mureșan pe tefeliști. Cristoiu: Mă obligați să vă zic cum gândește o pisică
GALERIE FOTO Mii de elevi s-au îmbrăcat în negru în școli din țară: Au protestat față de proiectul de lege care le-ar impune uniformă obligatorie la școală
16:03
Mii de elevi s-au îmbrăcat în negru în școli din țară: Au protestat față de proiectul de lege care le-ar impune uniformă obligatorie la școală
ULTIMA ORĂ Siegfried Mureșan amenință cu proteste de stradă în cazul în care Sorin Grindeanu revine la Palatul Victoria. “Ni se vor da motive”
15:55
Siegfried Mureșan amenință cu proteste de stradă în cazul în care Sorin Grindeanu revine la Palatul Victoria. “Ni se vor da motive”
FLASH NEWS Impas politic în Suedia după ce lidera social-democraților, Magdalena Andersson, nu a reușit să formeze un guvern, la două săptămâni de la alegeri
15:52
Impas politic în Suedia după ce lidera social-democraților, Magdalena Andersson, nu a reușit să formeze un guvern, la două săptămâni de la alegeri
RĂZBOI Academia de Științe de la Kiev, în flăcări în urma unui atac rusesc cu drone. „Rusia va primi un răspuns”, a amenințat Zelenski
15:48
Academia de Științe de la Kiev, în flăcări în urma unui atac rusesc cu drone. „Rusia va primi un răspuns”, a amenințat Zelenski

Cele mai noi

Trimite acest link pe