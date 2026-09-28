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Mii de elevi s-au îmbrăcat în negru în școli din țară: Au protestat față de proiectul de lege care le-ar impune uniformă obligatorie la școală

Mii de elevi s-au îmbrăcat în negru în școli din țară: Au protestat față de proiectul de lege care le-ar impune uniformă obligatorie la școală
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Mii de elevi s-au îmbrăcat în negru în fotografii realizate luni, 28 septembrie, în mai multe licee și școli din țară, în cadrul protestului față de proiectul de lege care introduce uniformele obligatorii în învățământul de stat, transmite edupedu.ro. Acțiunea aparține Consiliului Național al Elevilor (CNE), care i-a îndemnat pe elevii care se opun măsurii să poarte voluntar haine negre la cursuri, fără întreruperea activității școlare.

De ce protestează elevii în haine negre în școli?

În fotografii sunt elevii îmbrăcați predominant sau integral în negru, adunați în curtea școlii.

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În unele școli apar câteva zeci de participanți, iar în altele grupurile sunt de peste o sută de elevi.

Într-una din fotografii, elevii țin în mâini foi care formează mesajul „Educația nu se repară la croitorie!!!”, sloganul folosit în campania împotriva proiectului.

CNE a explicat anterior aparentul paradox dintre opoziția față de uniforma obligatorie și alegerea unei vestimentații comune pentru protest: „Una este alegerea voluntară a unei ținute ca formă de exprimare, alta este impunerea acesteia prin lege. Exercitarea libertății de alegere nu poate fi confundată cu renunțarea la aceasta.”

Proiectul privind uniformele școlare obligatorii, în dezbatere parlamentară

Acțiunea vine în timp ce proiectul privind uniformele obligatorii se află în procedură parlamentară. Inițiativa este contestată de mai multe structuri de reprezentare a elevilor.

Luni dimineață, senatorul PSD Daniel Zamfir, unul dintre inițiatorii proiectului, a anunțat că este dispus să discute cu reprezentanții CNE „ca să facem legea mai bună”, după ce anterior descrisese organizația drept „un grup de elevi care s-au adunat în numitul Consiliul Național al Elevilor”.

Sursa foto: CNE

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