Prima pagină » Diverse » (P) Spitalul Clinic de Urgență din Ilfov a fost acreditat pentru prelevare și transplant de organe

(P) Spitalul Clinic de Urgență din Ilfov a fost acreditat pentru prelevare și transplant de organe

Ioana Zafira
09 aug. 2025, 09:00, Diverse
(P) Spitalul Clinic de Urgență din Ilfov a fost acreditat pentru prelevare și transplant de organe

Spitalul Clinic Județean de Urgență Ilfov devine primul punct medical pentru transplant de țesuturi și organe din Ilfov, după ce a primit acreditarea din partea Agenției Naționale de Transplant – Ministerul Sănătății Publice pentru efectuarea prelevării și transplantului de organe, țesuturi și celule de origine umană în scop terapeutic, anunță Consiliul Județean Ilfov. 

CJ Ilfov a anunțat că Spitalului Clinic Județean de Urgență Ilfov a fost acreditat pentru prelevare și transplant de organe.

„Intervenția de prelevare de organe și țesuturi și transportul spre centrele de transplant, unde se va efectua intervenția de transplant, vor fi realizate de către echipele medicale de la nivelul unității medicale.

Echipa medicală care se va ocupa de identificarea și declararea potențialilor donatori aflați în moarte cerebrală este formată din managerul interimar al Spitalului Clinic Județean de Urgență Ilfov, dr. Vasile Lungu, medic primar chirurg, doctor in stiinte medicale și coordonator al unei echipe de prelevari hepatice de la Institutul Clinic Fundeni, în colaborare cu directorul executiv al Agenției Naționale de Transplant, dr.Guenadiy Vatachki.”

 

RECOMANDAREA AUTORULUI:

(P) Consiliul Județean Ilfov a obținut fonduri europene, de 42 de milioane de lei, pentru construcția mai multor obiective

Sorin Grindeanu: Pe 15 iunie se va deschide CIRCULAȚIA pe ultimul lot al A0 SUD/ Cristian Pistol: Autostradă de la Constanța la Curtea de Argeș

Mediafax
EXCLUSIV. Cât de ateu a fost Ion Iliescu, de fapt? E singurul președinte român prohodit în propria biserică, pe care a reconstruit-o din cenușă
Digi24
Culisele acordului plănuit de Washington și Moscova privind războiul. La ce este dispus să renunțe Putin pentru bunăvoința lui Trump
Cancan.ro
S-a aflat tot adevărul! Cum a încurcat Nicușor Dan înmormântarea lui Ion Iliescu. Alți politicieni au avut de suferit din cauza lui
Prosport.ro
Aryna Sabalenka s-a pozat topless și i-a înnebunit pe fani! A publicat fotografia și i-a lăsat să-și imagineze restul
Adevarul
Zilele când moartea a coborât din cer. Povestea cumplită a unui atac fără precedent în istoria umanității
Mediafax
EXCLUSIV. Suma uriașă cu care ar putea fi vândută vila din Primăverii în care locuiește Nina Iliescu. Ar putea face profit de 430,00%
Click
Comuna din România unde se trăiește mai bine ca în multe orașe. Rupe topurile și a devenit vedetă internațională
Wowbiz
Detaliul observat pe crucea lui Ion Iliescu! Lipsa de pe simbolul funerar face lumină în tot ceea ce s-a speculat despre fostul președinte al României
Antena 3
Jaf istoric în Anglia: o grupare de români a reușit să fure de la Fiscul britanic aproape 50 de milioane de lire sterline
Digi24
„Știți câte lucruri spun bărbații, doar ca să arate cât de tari sunt ei?” Budanov laudă prostituatele recrutate de spionajul ucrainean
Cancan.ro
Surpriză la mormântul lui Ion Iliescu, la câteva ore de la înmormântarea sa. Ce s-a întâmplat cu crucea controversată
Ce se întâmplă doctore
Recunoşti fetiţa cu pampoane? Azi e una dintre cele mai iubite artiste: "Tata s-a opus acestei cariere, dar am răzbit până la urmă"
observatornews.ro
Trump a anunţat că se va întâlni cu Vladimir Putin pe 15 august, în Alaska / Kremlinul a confirmat summitul
StirileKanalD
Fiul lui Mihai Leu, accident în raliul creat de tatăl său. Marco a distrus mașina campionului, la Timișoara
KanalD
Primele imagini de la mormântul lui Ion Iliescu. Gestul făcut de o femeie la locul de veci al fostului președinte: „Merită!”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Apogeul exclusivismului. Bugatti prezintă Brouillard, un model unicat
Descopera.ro
La ce să ai grijă când îți alegi un partener sexual?
Capital.ro
S-a stins un mare actor. A fost cunoscut pentru performanțele sale memorabile pe scenă, film și televiziune
Evz.ro
Complexul Înaltei Porți. O carte-eveniment de Dan Andronic
A1
Imaginea rară cu Raluca Bădulescu în costum de baie. Vedeta a apărut și fără perucă
Stirile Kanal D
Fiul lui Mihai Leu, accident în raliul creat de tatăl său. Marco a distrus mașina campionului, la Timișoara
Kfetele
Cu ce situație s-a confruntat Cristina Șișcanu, în decursul serii de ieri? Soția lui Mădălin Ionescu nu a mai ținut cont de nimic! "Pot să fac orice! Știți, conform legii, tot ce e pe terenul tău, e al tău!"
RadioImpuls
Trupele Vama și Paraziții și-au anulat concertele de la UNTOLD X în ultimul moment: „Decizia vine în urma unor neînțelegeri, rezultate din diferențe de viziune și de perspectivă”. Reacția lui Edy Chereji, co-fondatorul festivalului
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un tip își privește soția în timp ce se sărută cu amantul. – De unde atâta tupeu?
Descopera.ro
Oamenii de știință au găsit dovezi că îmbătrânirea este contagioasă