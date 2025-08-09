(P) Spitalul Clinic de Urgență din Ilfov a fost acreditat pentru prelevare și transplant de organe

Spitalul Clinic Județean de Urgență Ilfov devine primul punct medical pentru transplant de țesuturi și organe din Ilfov, după ce a primit acreditarea din partea Agenției Naționale de Transplant – Ministerul Sănătății Publice pentru efectuarea prelevării și transplantului de organe, țesuturi și celule de origine umană în scop terapeutic, anunță Consiliul Județean Ilfov.

CJ Ilfov a anunțat că Spitalului Clinic Județean de Urgență Ilfov a fost acreditat pentru prelevare și transplant de organe.

„Intervenția de prelevare de organe și țesuturi și transportul spre centrele de transplant, unde se va efectua intervenția de transplant, vor fi realizate de către echipele medicale de la nivelul unității medicale. Echipa medicală care se va ocupa de identificarea și declararea potențialilor donatori aflați în moarte cerebrală este formată din managerul interimar al Spitalului Clinic Județean de Urgență Ilfov, dr. Vasile Lungu, medic primar chirurg, doctor in stiinte medicale și coordonator al unei echipe de prelevari hepatice de la Institutul Clinic Fundeni, în colaborare cu directorul executiv al Agenției Naționale de Transplant, dr.Guenadiy Vatachki.”

