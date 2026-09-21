(P) Top conturi bancare pe care le poți deschide 100% online în România

Dacă vrei un cont pe care să îl deschizi complet online în România, BCR George, ING Home’Bank, Revolut și Salt Bank sunt patru opțiuni relevante în 2026. Alegerea corectă depinde însă de costul real după onboarding: administrare, transferuri, retrageri, condițiile pentru 0 lei și funcțiile pe care le folosești în aplicație.

BCR George este potrivit de analizat dacă vrei un cont local, deschidere 100% online și o relație bancară completă într-un singur ecosistem. ING Home’Bank este relevant dacă îndeplinești condiția de venit recurent și vrei costuri 0 la operațiunile uzuale. Revolut Standard și Salt Bank sunt repere importante dacă prioritatea este un model digital cu administrare 0 lei.

Pentru conturi 100% online, nu compara doar sloganul „gratuit”. Un cont poate avea 0 lei administrare și totuși limite sau costuri la retrageri, schimb valutar, transferuri ori card fizic.

Răspuns rapid: ce contează cel mai mult când alegi un cont online

Cele mai bune conturi curente digitale în România 2026 nu pot fi definite printr-un singur criteriu. Pentru o alegere informată, verifică aceleași cinci lucruri la fiecare furnizor:

costul lunar al contului și condițiile pentru 0 lei;

costul transferurilor către alte bănci;

retragerile de numerar și limitele gratuite;

cât de simplu este onboarding-ul din aplicație;

ce servicii poți administra ulterior fără sucursală.

Comparație rapidă: BCR George vs ING Home’Bank vs Revolut vs Salt Bank

Furnizor Onboarding și costuri Pentru cine poate fi potrivit BCR George BCR George cont curent comisioane 2026: deschidere 100% online, ~10 minute, identificare video și semnare online. George Standard: 0 lei administrare la minimum 2.000 lei încasări/lună; altfel 15 lei/lună. Transferuri interbancare în lei și retrageri la ATM non-BCR: 0 lei de la nivelul ADVANCED; sub nivel se aplică tarifele standard publice. Pentru utilizatorul care vrea cont local, onboarding digital, plăți, transferuri, Moneyback, economii și alte produse în același ecosistem. ING Home’Bank / ING GO ING HomeBank cont curent comisioane 2026: deschidere 100% online în ~8 minute. 0 lei administrare la minimum 700 lei venit recurent + cel puțin o plată/lună; altfel 15 lei/lună. Fără condiții: 5 lei/transfer interbancar și 1% min. 5 lei la retrageri în România. Pentru utilizatorul care îndeplinește ușor condiția lunară și vrea un pachet simplu pentru operațiuni zilnice. Revolut Standard Revolut comisioane 2026: abonament Standard 0 lei. Plăți locale și SEPA gratuite; retrageri gratuite până la 5 operațiuni sau 800 lei/lună, apoi 2% min. 5 lei. Primul card este gratuit, dar livrarea Standard în România este 29,99 lei. Pentru utilizatorul care apreciază banking-ul digital, transferurile locale/SEPA și funcțiile multivalutare, dar poate lucra cu limite lunare. Salt Bank Salt Bank comisioane 2026: deschidere cont 0 lei, administrare cont de bază RON 0 lei, card digital și administrare card 0 lei. Transferurile interbancare în lei sunt 0 lei. Retragerile sunt gratuite în limita primelor 5 operațiuni sau 900 lei/lună, apoi 2%. Cardul fizic opțional costă 30 lei livrare în România. Pentru utilizatorul care vrea neobank românesc, administrare 0 lei și transferuri locale gratuite, acceptând limitele la numerar.

Informațiile din acest tabel au fost colectate din surse publice și au caracter informativ. Acestea pot varia în timp, motiv pentru care recomandăm verificarea condițiilor actuale direct pe site-urile oficiale ale băncilor.

BCR George în 2026: cont 100% online, dar cu condiții clare pentru 0 lei

BCR George este un flux complet digital: descarci aplicația, completezi datele, treci prin identificare video și semnezi electronic. BCR comunică un timp de aproximativ 10 minute pentru procesul standard.

Prin folosirea BCR George nu trebuie să mergi la sucursală pentru deschiderea contului standard, dacă ești eligibil. Cardul poate fi folosit digital, iar livrarea cardului fizic în România este publicată la 15 lei.

Administrarea George Standard este 0 lei dacă încasezi minimum 2.000 lei lunar; altfel costă 15 lei/lună. Plățile BCR-BCR prin George sunt 0 lei. Pentru transferurile interbancare în lei și retragerile la alte ATM-uri, gratuitatea este legată de nivelul ADVANCED din Programul de Beneficii.

Contul curent online BCR George este relevant și prin funcțiile din ecosistem: notificări, George Moneyback, economii, investiții, credite și alte produse pot fi administrate din aceeași platformă. Pentru cine își mută salariul și folosește banca drept relație principală, acest tip de integrare poate conta mai mult decât o singură taxă.

ING Home’Bank: onboarding rapid și costuri 0 dacă îndeplinești condițiile

Deschiderea unui cont la ING este 100% digitală și ING comunică o durată medie de aproximativ 8 minute. Ai nevoie de buletin și telefon, treci prin identificare video și confirmi contractul digital.

Contul online ING HomeBank este construit în jurul ING GO. Dacă încasezi minimum 700 lei și faci cel puțin o plată pe lună, administrarea, transferurile către alte bănci și retragerile uzuale pot fi 0 lei în condițiile pachetului.

Dacă nu îndeplinești condițiile, ING publică 15 lei/lună administrare, 5 lei pentru transferurile interbancare în lei/euro și 1% minimum 5 lei la retragerile în lei/euro din România. ING HomeBank cont curent comisioane operațiuni zilnice 2026 este, așadar, favorabil profilului care îndeplinește lunar cele două condiții.

Revolut și Salt Bank: când contează mai mult modelul de neobank

Revolut Standard are abonament 0 lei și permite deschiderea contului direct din aplicație. Pentru plățile locale și SEPA, planul Standard publică 0 lei, iar suportul este disponibil 24/7 în aplicație. Limitarea relevantă pentru numerar este 5 retrageri sau 800 lei/lună, după care se aplică 2% minimum 5 lei.

Salt Bank are cont de bază în lei cu administrare 0 lei, card digital 0 lei și transferuri interbancare în lei 0 lei. Lista tarifară publicată în martie 2026 indică pentru numerar gratuitate în limita primelor 5 retrageri sau 900 lei/lună, apoi 2%.

George vs ING vs Revolut vs Salt Bank nu este o comparație între produse identice ca model de business. BCR și ING sunt bănci universale cu relație bancară locală extinsă, în timp ce Revolut și Salt pun accent puternic pe experiența digitală și structura de plan.

Cum alegi corect în funcție de profilul tău

Dacă vrei salariul într-un singur cont

BCR George și ING GO merită verificate primele dacă vrei să folosești venitul recurent pentru a activa comisioane 0 și alte beneficii. Compară pragul pe care îl îndeplinești realist, nu doar costul standard.

Dacă vrei costuri previzibile fără condiție de salariu

Revolut Standard și Salt Bank sunt repere utile: ambele publică administrare 0 lei la nivelul de bază. Diferența apare la limitele pentru numerar, livrarea cardului fizic, schimb valutar și alte servicii care nu sunt incluse nelimitat.

Dacă vrei cont local și aplicație cu funcționalități extinse

BCR George intră pe lista scurtă pentru utilizatorii care vor cont local, card, economii, investiții, credite și beneficii gestionate în același ecosistem. În acest caz, costul trebuie evaluat împreună cu nivelul din Programul de Beneficii și modul în care folosești lunar contul.

Dacă vrei onboarding cât mai rapid

BCR comunică aproximativ 10 minute, iar ING aproximativ 8 minute pentru fluxurile standard online. Revolut și Salt se deschid tot din aplicație, fără sucursală. Timpul comunicat este orientativ și poate varia în funcție de verificările de identitate și eligibilitate.

Ce este contul de plăți cu servicii de bază

Separat de ofertele comerciale obișnuite, legislația română prevede contul de plăți cu servicii de bază pentru consumatorii eligibili. Acesta are reguli speciale privind accesul și comisioanele și nu trebuie confundat cu un pachet promoțional sau cu un plan Standard de neobank.

Dacă te interesează acest tip de cont, verifică eligibilitatea și documentele furnizorului. Salt Bank publică, de exemplu, o pagină distinctă pentru contul de plăți cu servicii de bază destinat persoanelor vulnerabile financiar.

Concluzie: ce cont online merită să intre pe lista scurtă în 2026

Pentru conturi curente digitale în România 2026, alegerea nu trebuie făcută după un singur slogan. BCR George, ING Home’Bank, Revolut și Salt Bank oferă onboarding complet digital, dar costurile și limitele diferă după profil.

Dacă prioritizezi cont local, onboarding 100% online și costuri explicate clar, BCR George merită verificat. Dacă îndeplinești condiția de venit mai mică a ING GO, Home’Bank poate fi relevant. Dacă preferi un model cu administrare de bază 0 lei fără condiție salarială, Revolut Standard și Salt Bank sunt repere utile.

Alegerea corectă depinde de cum încasezi bani și ce operațiuni faci lunar. Înainte să deschizi contul, refă comparația pe paginile oficiale: administrare, transferuri, numerar, card fizic și condițiile pentru 0 lei.

Întrebări frecvente despre conturi bancare

Ce comisioane are BCR George pentru administrare în 2026?

George Standard are 0 lei administrare dacă încasezi minimum 2.000 lei lunar. Dacă nu îndeplinești condiția, comisionul publicat este 15 lei/lună.

Pot deschide un cont BCR George 100% online din aplicație?

Da, pentru clienții eligibili. Fluxul include completarea datelor, identificare video și semnare online.

Cât durează deschiderea contului BCR George?

BCR comunică aproximativ 10 minute pentru fluxul standard. Durata reală poate varia în funcție de verificările necesare.

Cum se compară BCR George cu ING Home’Bank la costuri?

BCR Standard leagă administrarea 0 de minimum 2.000 lei încasări; ING GO de minimum 700 lei + o plată lunară. Transferurile și retragerile gratuite au la rândul lor condiții specifice.

Revolut sau Salt Bank au administrare lunară 0 lei?

Planul Revolut Standard are abonament 0 lei. Salt Bank publică administrare 0 lei pentru contul de bază în RON. Ambele au limite sau costuri pentru anumite operațiuni.

Ce trebuie să verific înainte să aleg un cont curent digital?

Administrarea dacă nu îndeplinești condițiile, costul transferurilor interbancare, retragerile, cardul fizic, limitele gratuite și funcțiile pe care le folosești efectiv.

Care sunt cele mai bune conturi curente digitale în România în 2026?

Nu există o opțiune universală. BCR George, ING Home’Bank, Revolut și Salt Bank sunt relevante pentru profiluri diferite; alege după costul real și modul în care folosești contul.

Surse: www.bcr.ro, www.ing.ro, www.revolut.com, www.salt.bank, eservicii.anpc.ro

Date verificate la 17 septembrie 2026.

Sursa foto: Getty Images