Jurnalistul Imtiaz Tyab de la CBS News a stat de vorbă cu Abdul Qahar Balkhi, purtătorul de cuvânt al talibanilor, cu ocazia împlinirii a cinci ani de la retragerea trupelor SUA din Afganistan. În mai 2021, când democratul Joe Biden era președintele SUA, talibanii au inițiat o ofensivă puternică împotriva republicii democrate afgane.

„Străzile sunt mai calme, punctele de control au dispărut. Orașele par cu siguranță mai sigure decât în urmă cu 20 de ani. Ce a realizat guvernul taliban în ultimii 5 ani?”, a întrebat jurnalistul.

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Purtătorul de cuvânt al talibanilor: Afganistanul a devenit o țară mai „sigură”

Purtătorul de cuvânt al talibanilor poartă o pereche de ochelari Cartier (o marcă de lux) ce ar putea costa între 1.000 și 2.000 dolari. Într-o engleza vorbită la perfecțiune, a răspuns:

„Cea mai mare realizare a Afganistanului este sfârșitul ocupației. Nu mai avem forțe străine care dictează în politica Afganistanului. Cred că toate aspectele s-au îmbunătățit. Avem locuri de muncă, servicii publice, atragem miliarde de dolari din investiții în economia afgană, ne-am crescut exporturile de la 750 de milioane la 2 miliarde. Numărul fabricilor a crescut de la 1.500 la 6.000 ”, a răspuns acesta, în timp ce derulau secvențe de la o fabrică cu femei în veșminte islamice tradiționale care selectau boabe de smochine.

Potrivit Financial Times, guvernul taliban de la Kabul încearcă să atragă companiile americane către vastele resurse minerale ale Afganistanului. Acesta speră să obțină investiții, relaxarea sancțiunilor și acces la miliardele de dolari din rezervele băncii centrale afgane aflate în străinătate.

Oficialul neagă că drepturile femeilor sunt încălcate, deși fetele n-au dreptul să mai meargă la școală de la 11 ani

Regimul taliban, odată reinstalat la putere în 2021, a început să încalce drepturile omului și să le interzică femeilor să mai urmeze studii superioare sau să mai muncească în multe sectoare. De asemenea. sunt obligate de atunci să poarte burqa în spațiul public. Au fost impuse o serie de restricții, inclusiv interzicerea jocurilor de noroc, șahul și vizionarea de filme de producție occidentală.

„Cred că interzicerea accesului la educație al femeilor și al fetelor la școală de la vârsta de 11 ani și la universitate, cred ăc majoritatea oamenilor ar fi de acord că este incorect pentru întreaga lume, inclusiv față de fiecare țară musulmană”, a afirmat jurnalistul CBS.

„Guvernul emite politici în conformitate cu interesele naționale. Afganistanul a suspendat dreptul fetelor la educație de la clasa a șaptea. Dar mai sunt și alte sectoare deschise”, a spus Abdul Qahar.

„Vorbiți despre un stat în care talibanii susțin că aduc bunăstare poporului. Jumătate din populație trebuie să caute în alte direcții. Ceea ce majoritatea susțin că este un drept fundamental, și anume, educația. ”, insistă jurnalistul de la CBS.

„Ele au un drept fundamental la educație. Este un anumit tip de școlarizare. Dar nu echivalează cu abolirea drepturilor fundamentale. ”, a spus purtătorul de cuvânt al talibanilor. El susține că redeschidera școlilor pentru femei nu este considerată o problemă tranzacțională pentru a căpăta recunoaștere internațională.

Despre retragerea trupelor SUA din Afganistan

La 15 august 2021, talibanii au capturat capitala țării. Kabulul, care fusese în urmă cu două decenii eliberat de forțele SUA, a revenit sub stăpânirea talibană. Președintele ales democratic, Ashraf Ghani, a fugit din țară. Talibanii au proclamat atunci restaurarea Emiratului Islamic al Afganistanului.

Pentru administrația Biden, retragerea haotică a trupelor SUA și a personalului diplomatic cum nu s-a mai văzut de la Căderea Saigonului, a fost o lovitură dură pentru reputația electorală și nu și-a mai putut reveni. Exceptând Rusia, majoritatea țărilor de pe planetă n-au recunoscut diplomatic regimul taliban.



Retragerea trupelor SUA fusese negociată oficial la Acordul de la Doha din 29 februarie 2020 după 20 de ani de operațiuni militare desfășurate în Afganistan împotriva teroriștilor al-Qaeda și a talibanilor. Înțelegerea a fost semnată de diplomatul american Zalmay Khalilzad, cel care a reprezentat administrația președintelui republican Donald Trump, și de către diplomatul thaliban Abdul Ghani Baradar. Se estimează că peste 1.000 de civili și-au pierdut viața și alți 244.000 au fost strămutați pe durata ofensivei talibane.

Sursa Video: CBS News