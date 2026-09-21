Prima pagină » Știri politice » PSD, „maturul din încăpere” nu va susține guvernul Mureșan. Stenograme, pe SURSE, din ședința social- democraților

PSD, „maturul din încăpere” nu va susține guvernul Mureșan. Stenograme, pe SURSE, din ședința social- democraților

Luiza Dobrescu
PSD,
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Biroul Politic al PSD a decis ca în viitorul for de conducere al partidului, social- democrații să nu voteze guvernul Siegfried Vasile Mureșan. „Nu putem continua pe linia guvernării Bolojan” au declarat la unison vocile din PSD, cu referire la creșterile de taxe și impozite și scăderea pensiilor din programul lui Mureșan. „Am văzut și caracterul lui Mureșan, ne întâlnim cu el la comisii, în plen la Bruxelles și la Strasbourg. Și acum să zică că îi este rușine că a fost pe liste cu noi?”, au declarat lideri ai partidului.

Sondaj Gândul

Crezi că Guvernul Siegfried Mureșan va trece de votul Parlamentului?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Sorin Grindeanu: Trebuie să continuăm să fim maturul din încăpere și să venim în continuare cu argumente despre viața românilor, nu legate de o persoană sau alta. Nu ne interesează numele unei persoane, ci ceea ce propune. Or, PSD nu poate susține măsuri aberante precum creșterea TVA sau să se pună CASS la pensiile sub 3 mii de lei. În plus, nu am văzut la dl Mureșan nimic din propunerile PSD pe economie. În aceste condiții, vă propun ca BPN să recomande CPN să nu susțină acest Guvern. Nu putem continua pe linia guvernării Bolojan.

Vasile Dâncu: N-are program, nu avem ce să votăm, pur și simplu continuă programul lui Bolojan. Să spunem care este programul nostru alternativă.

Victor Negrescu: Este o fereastră de oportunitate să ne prezentăm planul nostru. Ei vin cu aceleași măsuri de tăiere, nu au măsuri și soluții reale.

Bogdan Ivan: Ei trebuie să caute voturi acum.

Gabriela Firea: Mureșan va face lucruri și mai grele pentru români decât domnul Bolojan. Doar a spus că este un big fan al lui. A ajuns PSD să salveze și antreprenorii. Am văzut și caracterul lui Mureșan- ne întâlnim cu el la comisii, plen la Bruxelles și Strasbourg. Și acum să zică că îi este rușine că a fost pe liste cu noi?! Arată câtă credibilitate are acest politician- cameleon care înghite broasca raioasă doar pentru interes! Asta arată ce s-ar întâmpla dacă ar fi susținut.

Corneliu Ștefan: Poziția noastră este foarte clară-că nu îl votăm! Să își găsească majoritate. Și nu intrăm în acest joc și în nicio negociere. Noi suntem în opoziție. Dacă avem prim- ministru, mergem într-o negociere! Dacă nu, nu. Oamenii au mari așteptări de la noi.

Gabriel Zetea: Ei vor să mintă și să arate parlamentarilor PSD că jumătate rămân fără mandate. Fals! Alea sunt niște minciuni. Ei cred că prin frică reușesc să obțină voturi! Nu le vor obține. PSD are legitimitate mai mare decât un partid de pe locul 3.

Aladin Georgescu: Eu nu cred că are sens ca domnul Mureșan să mai vină la PSD. De 3 luni e desemnat ca prim- ministru de liberali și nu a fost în stare să își pregătească un program. Oamenii vor să fim foarte transanți: SĂ NU MAI VOTĂM UN GUVERN DE DREAPTA! Deci nu mai votam un guvern de dreapta!

Sorin Grindeanu: Noi am spus clar la Sinaia. Ne interesează lucruri legate de viața românilor. Gabi Zetea are dreptate!

Claudiu Manda: Vom formula 10 întrebări pentru domnul Mureșan ca să ne lămurim despre viziunea lui socio-economică. Ce va face el cu pensiile, cu numărul de locuri pierdute, cu salariul minim, cu energia, cu benzina. Acestea sunt lucrurile care contează pentru oameni.

George Șoldan: E clar că domnul Mureșan nu își dorește să fie votat. Nu e nevoie să facem sondaje în teritoriu- oamenii spun clar că nu vor un guvern cu USR și cu Mureșan. Aș dori însă să punem accentul pe eșecul PNRR, pe dezastrul lăsat de acești oameni. A fost cel mai cumplit an pt administrație. Bolojan a lăsat comunitățile fără bani, școli neterminate, investiții nefinalizate. Oamenii vor să vadă soluții pentru țara asta.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

TEHNOLOGIE Comisia Europeană îmbunătățește eficiența energetică și sustenabilitatea centrelor de date din UE
16:43
Comisia Europeană îmbunătățește eficiența energetică și sustenabilitatea centrelor de date din UE
REACȚIE Ambasada Ordinului Suveran de Malta neagă că fostul candidat la prezidențiale, Călin Georgescu, ar fi „cavaler de Malta”. Avertismentul organizației
16:27
Ambasada Ordinului Suveran de Malta neagă că fostul candidat la prezidențiale, Călin Georgescu, ar fi „cavaler de Malta”. Avertismentul organizației
FLASH NEWS Nicușor Dan, întâlnire la New York cu foști ambasadori americani. Ce priorități au fost discutate
16:14
Nicușor Dan, întâlnire la New York cu foști ambasadori americani. Ce priorități au fost discutate
REACȚIE Ce scrie presa străină despre noile acuzații ale DIICOT la adresa lui Călin Georgescu. Jurnaliștii de la TASS, printre primii care au relatat
15:58
Ce scrie presa străină despre noile acuzații ale DIICOT la adresa lui Călin Georgescu. Jurnaliștii de la TASS, printre primii care au relatat
REACȚIE Sorin Grindeanu comentează noile acuzații aduse lui Călin Georgescu, în contextul perchezițiilor DIICOT
15:55
Sorin Grindeanu comentează noile acuzații aduse lui Călin Georgescu, în contextul perchezițiilor DIICOT
POLITICĂ Claudiu Năsui și-a dat demisia din Parlamentul României, după ce a fost învestit ministru al Digitalizării la Chișinău. Gândul prezintă documentul
15:40
Claudiu Năsui și-a dat demisia din Parlamentul României, după ce a fost învestit ministru al Digitalizării la Chișinău. Gândul prezintă documentul
Mediafax
„Saci cu cadavre nedescompuse din perioada COVID”, găsiți în cimitirul din Slatina, susține primarul
Digi24
Răzvan Leu, prima declarație despre plângerea împotriva lui Călin Georgescu: „Am avut încredere deplină”
Cancan.ro
DRAMA neștiută a lui Presley Gerber. Afecțiunea de care suferea fiul lui Cindy Crawford, mort la 27 de ani
Prosport.ro
Simona Halep, la ziua de naștere a fiului fondatorului celei mai mari bănci din România! Puzderie de vedete pentru Patrick Ciorcilă: Andreea Esca și Adrian Mutu, printre invitați
Adevarul
Reînarmarea Germaniei sperie Europa: „Știm unde poate duce asta pe mâna extremei drepte”
Mediafax
„Am avut încredere în Călin Georgescu". Victima din dosarul lui Georgescu rupe tăcerea
Click
Atenție la gafe! Reacția stiliștilor după ce Nicușor Dan și-a așezat șosetele la summitul din Ucraina: „E inacceptabil!”
Digi24
Procurorii au găsit acasă la Călin Georgescu un document fals care atestă că ar fi senator de Malta. Precizări oficiale
Cancan.ro
SECRETUL de la înmormântarea Prințesei Diana iese la iveală după aproape 30 de ani! Dorința care nu i-ar fi fost respectată
Ce se întâmplă doctore
Oana Radu a slăbit 16 kilograme în 46 de zile. Transformarea artistei este incredibilă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Două accesorii auto din oferta Lidl care nu pot lipsi din mașină. Prețuri de la sub 30 de lei
Descopera.ro
Mituri despre vreme pe care toată lumea le crede!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: - Vecină, vrei banane sau căpșuni?
Descopera.ro
Șobolanii scot un sunet special de satisfacție atunci când ronțăie mâncare gustoasă, precum ciocolata
Mediafax Italia
Scumpire-șoc de aproape 60%! A EXPLODAT PREȚUL unui produs banal pe care îl cumpără toți românii
Mediafax Spania
Nu te-ai fi așteptat! Un pilot DEZVĂLUIE care sunt CELE MAI MARI PROBLEME într-un avion!
AGRICULTURĂ Doar 23% din culturile de porumb din Franța mai sunt în stare bună
16:43
Doar 23% din culturile de porumb din Franța mai sunt în stare bună
FLASH NEWS UE interzice din noiembrie exporturile de deșeuri din plastic către țările non-OCDE. Comisia Europeană publică lista statelor care cer excepții pentru alte deșeuri
16:42
UE interzice din noiembrie exporturile de deșeuri din plastic către țările non-OCDE. Comisia Europeană publică lista statelor care cer excepții pentru alte deșeuri
ALEGERI Friedrich Merz nu demisionează. Cancelarul Germaniei anunță că are sprijinul partidului CDU pentru a rămâne la putere, în ciuda rezultatelor dezastruoase de la alegeri
16:15
Friedrich Merz nu demisionează. Cancelarul Germaniei anunță că are sprijinul partidului CDU pentru a rămâne la putere, în ciuda rezultatelor dezastruoase de la alegeri
ȘTIINȚĂ Oamenii de știință au descoperit amprente vechi de 15.000 de ani ale unei civilizații dispărute, păstrate pe 142 de mărgele din lut
16:14
Oamenii de știință au descoperit amprente vechi de 15.000 de ani ale unei civilizații dispărute, păstrate pe 142 de mărgele din lut
AGRICULTURĂ Ultimele zile pentru ajutorul de stat de până la 50.000 de euro pentru crescătorii de bovine și porcine
16:14
Ultimele zile pentru ajutorul de stat de până la 50.000 de euro pentru crescătorii de bovine și porcine
ACTUALITATE Cum ajunge Brigada Antitero să fie trimisă într-o misiune. Mărturia unui fost luptător din cadrul SRI
16:10
Cum ajunge Brigada Antitero să fie trimisă într-o misiune. Mărturia unui fost luptător din cadrul SRI

Cele mai noi

Trimite acest link pe