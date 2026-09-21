PSD, „maturul din încăpere” nu va susține guvernul Mureșan. Stenograme, pe SURSE, din ședința social- democraților

Biroul Politic al PSD a decis ca în viitorul for de conducere al partidului, social- democrații să nu voteze guvernul Siegfried Vasile Mureșan. „Nu putem continua pe linia guvernării Bolojan” au declarat la unison vocile din PSD, cu referire la creșterile de taxe și impozite și scăderea pensiilor din programul lui Mureșan. „Am văzut și caracterul lui Mureșan, ne întâlnim cu el la comisii, în plen la Bruxelles și la Strasbourg. Și acum să zică că îi este rușine că a fost pe liste cu noi?”, au declarat lideri ai partidului.

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Sorin Grindeanu: Trebuie să continuăm să fim maturul din încăpere și să venim în continuare cu argumente despre viața românilor, nu legate de o persoană sau alta. Nu ne interesează numele unei persoane, ci ceea ce propune. Or, PSD nu poate susține măsuri aberante precum creșterea TVA sau să se pună CASS la pensiile sub 3 mii de lei. În plus, nu am văzut la dl Mureșan nimic din propunerile PSD pe economie. În aceste condiții, vă propun ca BPN să recomande CPN să nu susțină acest Guvern. Nu putem continua pe linia guvernării Bolojan.

Vasile Dâncu: N-are program, nu avem ce să votăm, pur și simplu continuă programul lui Bolojan. Să spunem care este programul nostru alternativă.

Victor Negrescu: Este o fereastră de oportunitate să ne prezentăm planul nostru. Ei vin cu aceleași măsuri de tăiere, nu au măsuri și soluții reale.

Bogdan Ivan: Ei trebuie să caute voturi acum.

Gabriela Firea: Mureșan va face lucruri și mai grele pentru români decât domnul Bolojan. Doar a spus că este un big fan al lui. A ajuns PSD să salveze și antreprenorii. Am văzut și caracterul lui Mureșan- ne întâlnim cu el la comisii, plen la Bruxelles și Strasbourg. Și acum să zică că îi este rușine că a fost pe liste cu noi?! Arată câtă credibilitate are acest politician- cameleon care înghite broasca raioasă doar pentru interes! Asta arată ce s-ar întâmpla dacă ar fi susținut.

Corneliu Ștefan: Poziția noastră este foarte clară-că nu îl votăm! Să își găsească majoritate. Și nu intrăm în acest joc și în nicio negociere. Noi suntem în opoziție. Dacă avem prim- ministru, mergem într-o negociere! Dacă nu, nu. Oamenii au mari așteptări de la noi.

Gabriel Zetea: Ei vor să mintă și să arate parlamentarilor PSD că jumătate rămân fără mandate. Fals! Alea sunt niște minciuni. Ei cred că prin frică reușesc să obțină voturi! Nu le vor obține. PSD are legitimitate mai mare decât un partid de pe locul 3.

Aladin Georgescu: Eu nu cred că are sens ca domnul Mureșan să mai vină la PSD. De 3 luni e desemnat ca prim- ministru de liberali și nu a fost în stare să își pregătească un program. Oamenii vor să fim foarte transanți: SĂ NU MAI VOTĂM UN GUVERN DE DREAPTA! Deci nu mai votam un guvern de dreapta!

Sorin Grindeanu: Noi am spus clar la Sinaia. Ne interesează lucruri legate de viața românilor. Gabi Zetea are dreptate!

Claudiu Manda: Vom formula 10 întrebări pentru domnul Mureșan ca să ne lămurim despre viziunea lui socio-economică. Ce va face el cu pensiile, cu numărul de locuri pierdute, cu salariul minim, cu energia, cu benzina. Acestea sunt lucrurile care contează pentru oameni.

George Șoldan: E clar că domnul Mureșan nu își dorește să fie votat. Nu e nevoie să facem sondaje în teritoriu- oamenii spun clar că nu vor un guvern cu USR și cu Mureșan. Aș dori însă să punem accentul pe eșecul PNRR, pe dezastrul lăsat de acești oameni. A fost cel mai cumplit an pt administrație. Bolojan a lăsat comunitățile fără bani, școli neterminate, investiții nefinalizate. Oamenii vor să vadă soluții pentru țara asta.