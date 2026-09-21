Prim-vicepreședintele PNL Dragoș Pîslaru i-a dat replica, într-o postare pe Facebook, lui George Simion, care a acuzat, pe aceeași rețea de socializare, că „România este o dictatură”, după ce Călin Georgescu, fostul candidat la alegerile prezidențiale, a fost ridicat, luni dimineață, din trafic de procurorii DIICOT.

Pîslaru susține că, într-o dictatură, oamenii nu apucă să se plângă pe Facebook că e dictatură. El a subliniat că oricine încalcă legea trebuie să suporte consecințele.

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„Într-o dictatură nu apuci să te plângi pe Facebook că e dictatură. Oricine încalcă legea trebuie să suporte consecințele ei”, a precizat Dragoș Pîslaru pe pagina sa de Facebook.

George Simion a reacționat după ce Georgescu a fost ridicat de DIICOT

Liderul AUR, George Simion, a reacționat, luni dimineață, într-o postare pe Facebook, după ce fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu a fost ridicat din trafic de DIICOT.

„Oricare din noi poate fi următorul. Stop abuzurilor! România este o dictatură!!!!”, a scris Simion pe Facebook.

Călin Georgescu la președinție este vizat într-un dosar de înșelăciune

Călin Georgescu a fost oprit în trafic de procurorii DIICOT. El este vizat într-un dosar privind constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.

Procurorii și polițiștii au făcut cinci percheziții în București, Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea. Prejudiciul investigat depășește 1,1 milioane de euro. Acțiunea a fost declanșată luni, 21 septembrie, de procurorii DIICOT – Structura Centrală, împreună cu polițiștii Direcției de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române.