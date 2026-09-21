AUR refuză să discute cu Siegfried Mureșan și susține că singura soluție pentru ieșirea din criza politică sunt alegerile anticipate

AUR refuză să participe la discuții cu premierul desemnat Siegfried Mureșan și susține că alegerile anticipate reprezintă singura soluție pentru ieșirea din actualul blocaj politic. Deputatul Avrămescu a transmis că partidul nu va vota un guvern din care formațiunea să nu facă parte.

Reprezentanții formațiunii afirmă că AUR nu va vota un guvern din care partidul nu face parte și consideră că discuțiile despre o eventuală coaliție sau alianță ar fi trebuit purtate înainte de desemnarea premierului.

„Nu vom vota un guvern din care nu facem parte, lucrurile sunt cât se poate de clare”, au transmis reprezentanții AUR.

AUR nu vede motive pentru o discuție cu Mureșan

Formațiunea susține că nu există motive pentru a purta negocieri cu Siegfried Mureșan, invocând pozițiile acestuia din ultimii ani față de AUR.

„Nu vedem de ce să participăm la discuții cu Siegfried Mureșan. Acest domn a atacat AUR în ultimii ani în cele mai joase moduri. Domnul Piperea, de-a lungul zilelor, a arătat foarte clar poziționarea lui Mureșan în Parlamentul European cu privire la România. Nu vedem motive pentru care să avem discuții”, a declarat Avrămescu.

În ceea ce privește o eventuală formare a Guvernului Mureșan cu PSD, AUR spune că își menține aceeași poziție și că nu va susține un Executiv din care nu face parte.

„Alegerile anticipate sunt singura soluție”

AUR susține că alegerile anticipate reprezintă „singura soluție de ieșire din blocaj” și consideră că actuala situație politică duce la prelungirea crizei.

„Alegerile anticipate sunt singura soluție de ieșire din blocaj și este și cea mai economic sănătoasă. După ceea ce s-a întâmplat la PSD, care au luat decizia să nu susțină Guvernul Mureșan, ne îndreptăm cu pași repezi spre alegerile anticipate. Singurul pas de care ne mai izbim e alegerea domnului președinte”, au mai transmis reprezentanții AUR.