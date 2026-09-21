Ramzan Kadîrov a fost reales în funcția de lider al Ceceniei cu un scor istoric de 99,85% din voturi, conform rezultatelor anunțate după numărarea a 98,71% din procesele-verbale. Kadîrov, care conduce republica Cecenă încă din anul 2007, își securizează astfel poziția de cel mai longeviv lider regional din Federația Rusă, scrie RBC.ru.

Pentru Ramzan Kadîrov, aceasta a fost a treia rundă de alegeri de pe durata mandatului său la conducerea Republicii Cecenia. În 2021, el a obținut 99,7% din voturi, la o prezență la urne de 94,61%. În 2016, a obținut 97,94%, la o prezență la urne de 94,8%.

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În Districtul Federal Caucazul de Nord, dintre cele șapte regiuni, doar în Cecenia și în Regiunea Stavropol se mai organizează alegeri directe pentru alegerea șefilor de stat. În toate celelalte republici (Dagestan, Ingușetia, Kabardino-Balkaria, Karachaevo-Cherkessia și Osetia de Nord), șeful de stat este numit de parlament, la propunerea președintelui.

În iulie, Kadîrov a declarat că a insistat tocmai asupra alegerilor directe pentru republică.

„Eu însumi mi-am exprimat dorința și am cerut să avem alegeri directe… Este important pentru toți ca poporul să voteze el însuși pentru șeful republicii. Direct pentru acea persoană care va sluji poporul”, a afirmat el.

La alegerile actuale, i s-au opus Ismail Denilhanov, președintele Camerei Publice a republicii, desemnat de partidul „Rusia Justă”, și Khalid Nakaev, deputat în parlamentul regional, desemnat de Partidul Comunist al Federației Ruse.

Kadîrov, în vârstă de 49 de ani, a menționat de câteva ori, în ultimii ani, că intenționează să demisioneze. În 2017, în cadrul emisiunii „Personaje cu Naila Asker-zade”, el a declarat că demisia este visul său. În septembrie 2022, el a afirmat că și-a câștigat dreptul la un „concediu pe termen nelimitat”. „Dimpotrivă, eu însumi cer să fiu eliberat din funcție.”

„Altcineva va avea propriile inițiative, propria viziune. Sper că cererea mea va fi susținută”, a declarat Kadîrov în luna mai a anului trecut pentru publicația „Cecenia astăzi”.

În cadrul unei întâlniri cu Kadîrov din luna aprilie, președintele rus Vladimir Putin a subliniat necesitatea îmbunătățirii accesului la instituțiile preșcolare și școlare, precum și la serviciile medicale din Cecenia, menționând rata ridicată a natalității din regiune.

La sfârșitul anului 2024, în Cecenia s-a înregistrat cel mai ridicat coeficient total de natalitate dintre toate regiunile Rusiei — 2,67 copii pe femeie. Pe locul al doilea se află Tuva (2,29) și Okrugul Autonom Yamalo-Nenets (1,99). Media națională a fost de 1,4 copii pe femeie. În Moscova, indicatorul a atins 1,46, iar în Sankt Petersburg — 1,25.

De câteva ori, Kadîrov a fost nevoit să infirme zvonurile privind deteriorarea stării sale de sănătate. În ianuarie 2026, comentând o întrebare legată de starea sa de sănătate, el a răspuns că are „un spirit de luptă”. În mai 2025, șeful Ceceniei a publicat un videoclip în care reflecta asupra vieții și a morții și, în descrierea acestuia, a îndemnat oamenii să nu-și irosească viața răspândind „zvonuri fără temei” și semănând confuzie.

„Aud din ce în ce mai des zvonuri despre boala mea, se spune că sunt pe moarte, că nu mai am mult de trăit. În primul rând, boala și moartea sunt calea fiecărui om. Niciunul dintre cei vii nu a scăpat de această cale. În al doilea rând, nu boala și nici amenințarea nu scurtează viața”, a subliniat el.

Cel mai longeviv lider din regiune

Ramzan Kadîrov conduce Republica Cecenă din 2007. Acesta este cel mai lung mandat al oricărui lider regional actual: liderul Tatarstanului, Rustem Minnikhanov, și primarul Moscovei, Serghei Sobyanin, își conduc regiunile din 2010.

Ramzan Kadîrov este fiul lui Ahmad Kadîrov, primul președinte al Republicii Cecene din Rusia.

În timpul celui de-al Doilea Război Cecen, Ahmad Kadîrov a trecut în Rusia. După moartea tatălui său într-un atac terorist la Groznîi în 2004, Razman Kadyrov a fost numit prim-viceprim-ministru al republicii. În ciuda sprijinului Consiliului de Stat al republicii și al guvernului acesteia, nu a putut prelua imediat funcția de șef al republicii din cauza vârstei sale. La acea vreme, avea 28 de ani, iar conform constituției, o persoană putea conduce o regiune doar la vârsta de 30 de ani. În 2004, a devenit consilier al lui Dmitri Kozak, trimisul prezidențial în Districtul Federal de Sud. Ulterior, a devenit șeful comitetului pentru plățile constituționale pentru locuințe și proprietăți pierdute în timpul luptelor din Republica Cecenă.

În 2006, a devenit șeful guvernului regional. În 2007, a fost numit președinte interimar al Ceceniei de către președintele rus Vladimir Putin. În martie, în urma unui vot parlamentar, a preluat această funcție (la acea vreme, nu existau alegeri directe ale guvernatorilor în Rusia). În august 2010, Kadîrov s-a pronunțat în favoarea abolirii titlului de președinte al șefului Ceceniei, declarând că poate exista un singur președinte în țară. Interdicția cuvântului „președinte” în titlurile de șef regional a fost ulterior consacrată prin lege.