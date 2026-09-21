Primarul din Slatina: „Saci cu cadavre nedescompuse, din perioada COVID-ului, descoperite în cimitir”. Pe cine acuză Mario De Mezzo

Scandalul de la Cimitirul Strehareți din Slatina se extinde după ce au fost descoperiți mai mulți saci cu oseminte umane și a fost deschis un dosar penal pentru profanare de cadavre și morminte. Primarul din Slatina, Mario De Mezzo, face o dezvăluire uluitoare și spune că ar fi vorba și despre cadavre nedescompuse. Cimitirul Strehareți se află de mai mult timp în centrul unui conflict între Primăria Slatina și firma privată care l-a administrat aproximativ 16 ani. După ce Municipalitatea a preluat administrarea, așa cum a decis instanța, în timpul unor lucrări, au fost descoperiți saci cu oseminte umane. Poliția a deschis o anchetă, iar Mario De Mezzo acuză că unele rămășițe ar fi fost scoase din morminte și mutate fără respectarea regulamentului. Potrivit mediafax.ro, fostul administrator contestă acuzațiile.

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De Mezzo: S-au descoperit saci cu cadavre nedescompuse din perioada COVID-ului

„S-au găsit sute, sute de oase umane pe care IPJ-ul le-a luat pentru anchetă. Însă un lucru extrem de grav: s-au descoperit în urma săpăturilor saci cu cadavre nedescompuse din perioada COVID-ului. Au data de înhumare pe ele, sunt saci speciali cum se foloseau în perioada COVID-ului”, a declarat Mario De Mezzo.

Potrivit primarului, cadavrele ar fi fost găsite în aceeași zonă cu osemintele scoase din alte morminte.

„Să pui în același loc oseminte deshumate, vom vedea mai târziu dacă cu drept sau fără drept, împreună cu cadavre din perioada COVID este de o gravitate uluitoare”, a spus el.

De Mezzo a cerut polițiștilor să investigheze separat aceste cazuri însă proveniența cadavrelor, modul în care au fost înhumate și existența unor eventuale infracțiuni aparțin organelor judiciare.

Primarul: Osemintele trebuiau păstrate în același loc

Potrivit lui De Mezzo, fostul administrator al cimitirului ar fi trebuit să procedeze diferit în cazul osemintelor găsite în locuri de veci ce urmau să fie reutilizate. Primarul a susținut că osemintele nu puteau fi mutate într-o groapă comună, ci trebuiau depuse într-o nișă amenajată chiar în locul de înhumare respectiv.

„Locurile pentru înhumarea osemintelor, nișele, vor avea dimensiunea de 0,50 metri pe 0,50 metri”, a spus De Mezzo.

Edilul a prezentat și un proces-verbal întocmit în urma unui control al Primăriei, semnat inclusiv de administrator și de avocatul societății. Potrivit afirmațiilor sale, administratorul declara atunci că nu existau nișe separate în alte zone ale cimitirului și că osemintele erau păstrate în locul inițial de înhumare.

„Ei spun că nu au făcut alte nișe, am respectat legea și regulamentul. (…) Ei bine, sutele de oase în zecile de saci pe care i-am găsit îi contrazic”, a spus De Mezzo.

Anchetatorii trebuie să stabilească dacă osemintele descoperite provin într-adevăr din morminte desființate, în ce condiții au fost mutate și cine a dispus eventualele operațiuni.

Scandalul de la cimitir a ajuns la vârful politicii locale

Primarul l-a acuzat pe Marius Oprescu, președintele Consiliului Județean Olt și prim-vicepreședinte al PSD, că ar fi „încurajat” relația cu societatea Ecumenic Funerar prin contractele încheiate de Spitalul Județean de Urgență Slatina.

„Am în mână achiziția serviciului de transport cadavre al Spitalului Județean. (…) Este Ecumenic Funerar, aceeași firmă”, a declarat De Mezzo.

Datele publice privind achizițiile, consultate de Mediafax, arată că Spitalul Județean de Urgență Slatina a atribuit firmei Ecumenic Funerar contracte pentru servicii funerare și conexe, în perioada 2024-2026, inclusiv un contract înregistrat în ianuarie 2026. De Mezzo a mai afirmat că „fosta administrație” ar fi mimat conflictul cu societatea concesionară și a susținut că tatăl fostului primar ar fi reprezentat juridic firma. Aceste afirmații fac parte din acuzațiile politice formulate de edil și nu reprezintă concluzii ale anchetei penale.

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Povestea sicriului tăiat cu drujba, reluată de primar

Mario De Mezzo a reluat și una dintre cele mai grave povești pe care spune că le-a auzit de la familiile care au avut rude înmormântate în cimitir. Edilul a susținut că, într-un caz, groapa ar fi fost săpată prea mică pentru sicriu, iar fostul administrator ar fi intervenit cu o drujbă.

„Când familia a vrut să introducă sicriul în groapa de înhumare, a constatat că nu are loc. Și atunci (…) a venit cu drujba, a tăiat coșciugul în fața familiei și a spus: «Băgați-l, că acum intră»”, a afirmat De Mezzo.

Atac direct la șeful IPJ Olt: Să nu încerce să mușamalizeze acest caz

De Mezzo a lansat un atac dur la adresa anchetatorilor. Primarul a susținut că poliția și parchetul s-ar mișca prea lent și a acuzat instituțiile că ar fi respins solicitări ale Primăriei.

„Parchetul împreună cu IPJ-ul se mișcă cu viteza melcului și resping solicitări legitime ale Primăriei Slatina de parcă nu-și doresc să afle adevărul”, a declarat primarul.

El l-a avertizat pe comisar-șef, Nicolae Ionuț Ilinca, șeful IPJ Olt.

„Îl somez public pe domnul comandant al IPJ (…) să nu încerce să mușamalizeze acest caz. Este un caz care este în atenția Slatinei, în atenția țării și va fi în atenția mea până când va fi soluționat”, a afirmat De Mezzo.

Cimitirul Strehareți a fost administrat 16 ani de o societate privată. Pe 2 septembrie, municipalitatea a revenit în administrarea obiectivului după evacuarea fostului administrator prin executor judecătoresc. Hotărârea Judecătoriei Craiova care a permis evacuarea era executorie, dar nu definitivă și fusese atacată.

Conflictul dintre Mario De Mezzo și societatea care administra cimitirul este mai vechi

Primarul Slatinei a devenit în august inculpat într-un dosar penal legat de incidentele petrecute la începutul anului, când reprezentanții municipalității și ai Poliției Locale au încercat să pună în aplicare decizia de preluare a cimitirului. În aceeași cauză au fost puși sub acuzare șeful Poliției Locale și trei agenți. Procurorii anunțaseră anterior cercetări privind mai multe posibile infracțiuni, între care abuz în serviciu, purtare abuzivă, lipsire de libertate, furt calificat și violarea sediului profesional. Dosarul respectiv este distinct de ancheta deschisă după descoperirea osemintelor din 16 septembrie.