Agențiile de știri CNN, MSNOW și Politico au dat în judecată administrația Trump, după președintele SUA le-a interzis accesul la Casa Albă. Instituțiile media au deschis un proces bazat pe Primul Amendament pentru a-și recăpăta acreditările de presă.

Cererea urmează să fie examinată de un judecător federal al Curții Districtuale din Washington, D.C. și ar putea duce la organizarea unor audieri și la prezentarea unor argumente juridice din partea administrației încă din această săptămână, scrie CNN.

„Această interdicție nu ar putea constitui un atac mai direct la adresa Primului Amendament și nici o încălcare mai flagrantă a principiilor noastre constituționale fundamentale”, au afirmat publicațiile într-un proiect al acțiunii în justiție, prin care solicită instanței să ia măsuri imediate pentru a restabili accesul jurnaliștilor lor la Casa Albă.

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Potrivit sursei citate, în cadrul procesului se va susține că interdicția impusă de Trump încalcă Primul Amendament.

„În această dimineață, am informat guvernul că vom depune astăzi o acțiune în justiție pentru a ne apăra drepturile garantate de Primul Amendament și pentru a apăra principiul conform căruia guvernul nu are dreptul să decidă ce relatează sau publică presa”, au declarat luni cele trei organizații de presă într-o declarație comună. „Fără nicio notificare sau procedură, Casa Albă a revocat acreditările jurnaliștilor noștri deoarece a contestat modul în care am relatat evenimentele”, au declarat agențiile de presă. „Dacă nu se ia nicio măsură, acest lucru pune în pericol libertatea presei și dreptul publicului la un jurnalism independent, ferit de interferențele guvernului.”

Donald Trump a anunțat vinerea trecută, printr-o postare pe pagina de socializare Truth Social, că interzice accesul unora dintre cele mai mari instituții media americane: CNN, MSNOW (care și-a schimbat recent numele din MSNBC) și Politico la Casa ALbă.

Președintele a precizat că ar putea adăuga și alte agenții pe listă.

În prezent, reporterii de la CNN, MSNOW și Politico nu pot accesa spațiile de lucru din interiorul Casei Albe. De asemenea, CNN și MS NOW nu au voie să-și folosească echipamentele de televiziune și locurile de filmare din incintă.