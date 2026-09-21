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„Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu” începe luni, 21 septembrie, de la ora 20:30, live pe Gândul. În exclusivitate, Dan Tănasă, detalii despre reținerea lui Călin Georgescu. Cine profită

„Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu” începe luni, 21 septembrie, de la ora 20:30, live pe Gândul. În exclusivitate, Dan Tănasă, detalii despre reținerea lui Călin Georgescu. Cine profită
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Invitat în emisiunea „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”, vicepreședintele AUR, Dan Tănasă, discută despre reținerea lui Călin Georgescu. Cine profită? Percheziție sau interese ascunse? Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și YouTube.

Trece guvernul Siegfried mai departe? Cine se opune? Ce se întâmplă în spatele ușilor închise? 47 de voturi lipsă, posibil de la parlamentari care sunt siguri că nu se vor regăsi pe listele electorale.

Siegfried Mureșan are de rezolvat mai multe crize dacă va prelua scaunul de la Cotroceni.

Germania în șoc: Partidul lui Merz, în cădere liberă. AfD urcă vertiginos. Ce înseamnă asta pentru suveraniștii din România?

Găsești toate aceste subiecte, dar și informații în exclusivitate, la emisiunea „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”. În platoul emisiunii vor fi prezenți reprezentanți ai partidelor din România.

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