Dan Dungaciu: „America a crescut mare și și-a dat seama că nu mai recunoaște părinții Europei”

În emisiunea Marius Tucă Show din 18 februarie 2026, Dan Dungaciu analizează discursul lui Marco Rubio de la Conferința de Securitate de la München (februarie 2026), comparându-l cu cel al lui JD Vance din anul precedent (2025), subliniind viziunea strategică coerentă a administrației Trump față de Europa. Urmărește aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Dan Dungaciu notează că americanii, prin Vance anul trecut și acum Rubio, critică Europa pentru devierea de la valorile comune. Europenii sunt șocați, dar Dungaciu vede o strategie americană predictibilă: SUA nu mai acceptă „aliați slabi” și cer Europei să se apere singură, fără surprize reale.

Metafora „ copilului Europei”

Rubio descrie America ca „copilul Europei care a crescut mare”: Europa i-a transmis valori (libertate, democrație, creștinism, identitate națională), dar le-a abandonat, în timp ce SUA le promovează global. Dungaciu interpretează asta ca o „palmă” subtilă, diplomatică, spre deosebire de tonul agresiv al lui Vance

„Au plaudat, mai ales când a spus America este copilul Europei, dar după aceea a spus are America a crescut mare. „Copilul” ăsta a crescut mare și îți de seama că părinții nu mai sunt ce au fost și nu și mai recunoaște si spune părinților, haideți să veniți pe calea cea dreaptă, că nu vă mai recunoaște, voi m-ați crescut în numele unor valori” , spune Dan Dungaciu

Europenii se așteptau la confruntări dure, dar Rubio e subtil: SUA împărtășesc valorile, dar critică statele sociale europene, imigrația și lipsa suveranității naționale. Dungaciu subliniază că Rubio nu vorbește de „identitate europeană suverană” ci de națiuni individuale.