Care este cea mai lungă călătorie cu trenul din lume. Pasagerii stau pe scaune aproape 7 zile și traversează 8 fusuri orare

Cea mai lungă călătorie directă cu trenul din lume se întinde pe o distanță de 9.265 km și durează aproape o săptămână, pasagerii traversând opt fusuri orare, scrie Daily Express.

Calea ferată transsiberiană deține recordul de cea mai lungă rețea feroviară unică din lume. Aceasta leagă estul și vestul Rusiei, mergând de la Moscova până la Vladivostok. Acoperirea întregii lungimi a căii ferate durează aproximativ 167 de ore, fără a fi nevoie de transferuri de pasageri.

Plecând spre est de la Moscova, serviciul traversează țara spre Oceanul Pacific. Sunt disponibile servicii feroviare fără oprire, ceea ce înseamnă că toți călătorii rămân la bord pe întreaga durată de șapte zile. Dacă doresc să debarce și să descopere zonele înconjurătoare, pasagerii pot alege în schimb serviciul cu opriri.

Această opțiune, însă, necesită între 14 și 20 de zile pentru a ajunge la destinație. Calea ferată transsiberiană trece prin orașe precum Moscova, Iaroslavl, Celiabinsk, Omsk, Novosibirsk, Krasnoiarsk, Irkutsk, Ulan-Ude, Chita, Habarovsk și Vladivostok, relatează Mirror.

Linia transmanciuriană, care călătorește prin nordul Chinei până la Beijing, și linia transmongoliană, care se îndreaptă spre Beijing, dar trece prin Ulan Bator.

Un tren renumit care operează pe calea ferată transsiberiană este Rossiya (Rusia), care are vagoane cușetă de clasa a doua, vagoane cușetă supraetajate de clasa a treia cu plan deschis și un vagon restaurant. Pasagerii pot achiziționa patru bilete pentru a garanta utilizarea exclusivă a unui compartiment cu patru paturi, indiferent dacă călătoresc singuri sau nu.