Cine i-a făcut, de fapt, „lipeala” lui Nicușor Dan cu Marco Rubio, pe holurile Consiliului pentru Pace. Personajul misterios a fost vara trecută în România. Cu cine s-a întâlnit

Paolo Zampolli – Trimis Special al SUA pentru parteneriate globale, numit în funcție de Donald Trump, președintele Statelor Unite ale Americii – pare a fi fost „artizanul” care s-a transformat într-o adevărată „punte de legătură” între Nicușor Dan și secretarul de stat american Marko Rubio.

Mesajul postat de Paolo Zampolli pe pagina sa de Facebook este unul explicit, iar acesta îl etichetează pe Nicușor Dan drept „dragul meu prieten” și consideră că a fost „fantastic” faptul că l-a putut prezenta pe președintele României lui Marco Rubio, pe holul Consiliului pentru Pace.

Totodată, Paolo Zampolli – în vârstă de 55 de ani, fost agent de modeling care s-a ocupat și de evoluția carierei Melaniei, înainte ca aceasta să devină „doamna Trump” – a specificat în acest mesaj că România este „un partener NATO crucial”.

Paolo Zampolli: „Dragul meu prieten, președintele Nicușor Dan al României”

„La reuniunea Consiliului pentru Pace de la Institutul Trump pentru Pace, am avut plăcerea de a-l prezenta pe dragul meu prieten, președintele Nicușor Dan al României, secretarului nostru de stat, Marco Rubio. Fantastic!

Am solicitat președintelui să acorde prioritate agendei America First și companiilor americane pentru a stimula locurile de muncă americane.

La cererea echipei secretarului Lugtig, câteva ore mai târziu am încheiat o vânzare de 420 de milioane de dolari și o cooperare ulterioară.

Acest lucru a fost oficializat la Conferința de Securitate de la München cu ambasadorul nostru la NATO, Consiliul Național pentru Dominare Energetică și DAS al SUA. Viziunea genială pentru diplomația sportivă a secretarului Rubio permite un mare succes.

De asemenea, am împărtășit cu secretarul Rubio lucrările în curs privind acordul energetic în curs de desfășurare, în valoare de 30 de miliarde de dolari, pe care l-am inițiat cu mândrie, cu luni în urm,ă cu ministrul Ivan din Ministerul Energiei din România.

Președintele (n.red. – Nicușor Dan) a adresat o invitație conducerii noastre de a vizita România, mai ales că noul nostru ambasador al SUA își va prezenta în curând scrisorile de acreditare. România este un partener NATO crucial, una dintre cele mai mari baze NATO ale noastre la Constanța”, a scris Paolo Zampolli pepagina sa de Facebook.

Paolo Zampolli, alături de Bolojan și Nicușor Dan în vara anului 2025

Paolo Zampolli – în calitate de Trimis Special pentru Parteneriate Globale – a vizitat România în luna august 2025.

Această vizită a fost prezentată oficial pe site-ul ambasadei SUA la București. Totodată, vizita a fost menționată și pe contul de Instagram al ambasadorului Zampolli.

Fotografiile de la momentul respectiv îl prezintă alături de Nicușor Dan, dar și împreună cu premierul Ilie Bolojan, Patriarhul României, IPS Daniel și președintele Federației Române de Fotbal (FRF), Răzvan Burleanu.

„România şi Statele Unite ale Americii colaborează strâns pentru a consolida parteneriatul nostru strategic, transformând oportunităţile comune în beneficii reale pentru cetăţenii noştri”, a scris Bolojan, pe X, despre întâlnirea cu trimisul special al preşedintelui SUA pentru parteneriate globale.

Anul acesta SUA for fi gazdele Campionatului Mondial de Fotbal.

