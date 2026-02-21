Prima pagină » Știri externe » Moștenitorii averii lui Jeffrey Epstein au ajuns la un acord de 35.000.000 $ în cadrul unui proces colectiv cu victimele abuzate

Moștenitorii averii lui Jeffrey Epstein au ajuns la un acord de 35.000.000 $ în cadrul unui proces colectiv cu victimele abuzate

Mihai Tănase
21 feb. 2026, 10:45, Știri externe
Moștenitorii averii lui Jeffrey Epstein au ajuns la un acord de 35.000.000 $ în cadrul unui proces colectiv cu victimele abuzate
Jeffrey Epstein - Foto: Profimedia images

Moștenitorii averii lui Jeffrey Epstein au ajuns la un acord prin care acceptă să plătească până la 35 de milioane de dolari pentru a închide un proces colectiv privind complicitatea a doi dintre consilierii de bază ai miliardarului de implicare indirectă în traficul sexual cu minore.

Acordul a fost anunțat de firma de avocatură Boies Schiller Flexner, care reprezintă victimele lui Epstein, într-un memoriu depus joi la tribunalul federal din Manhattan. Dacă va fi aprobat de judecător, acordul va pune capăt unui proces intentat în 2024.

Acțiunea în instanță îi viza pe fostul avocat personal al lui Epstein, Darren Indyke, și pe fostul său contabil, Richard Kahn, ambii co-executori ai moștenirii lui Epstein. Reclamanții susțineau că cei doi ar fi facilitat, prin structuri financiare complexe, funcționarea rețelei de abuzuri, scrie The Guardian.com.

Despăgubiri de zeci de milioane de euro pentru victimele lui Epstein

Moștenitorii imperiului lui Epstein au creat anterior un fond de despăgubire din care au fost plătite 121 de milioane de dolari victimelor. În plus, alte acorduri separate au dus la plăți suplimentare de aproximativ 49 de milioane de dolari către victimele miliardarului.

Avocatul celor doi co-executori, Daniel Weiner, a transmis într-o declarație că Indyke și Kahn „nu au recunoscut sau admis vreo abatere” prin acest acord.

„Deoarece nu au făcut nimic greșit, co-executorii erau pregătiți să conteste acuzațiile împotriva lor până la proces, dar au acceptat să medieze și să soluționeze acest proces pentru a ajunge la o concluzie definitivă cu privire la orice potențiale pretenții împotriva moștenirii lui Epstein”, a spus Weiner.

Potrivit acestuia, acordul oferă „o cale confidențială de ajutor financiar” victimelor care nu au ajuns anterior la o înțelegere cu moștenirea lui Epstein.

Amintim că Jeffrey Epstein a murit într-o închisoare din New York în august 2019. La aceas vreme, autoritățile au stabilit că decesul a fost o sinucidere. Cazul său a generat investigații ample și procese civile cu impact major în sistemul financiar și juridic american.

În procesul din 2024, avocații de la Boies Schiller Flexner au susținut că Indyke și Kahn l-ar fi ajutat pe Epstein să construiască o rețea de corporații și conturi bancare menită să ascundă abuzurile, să faciliteze plățile către victime și recrutorii acestora și să îi mențină pe cei implicați „bine remunerați” pentru serviciile lor.

Aceeași firmă de avocatură a obținut anterior o înțelegere de 365 de milioane de dolari cu JPMorgan Chase și Deutsche Bank, după ce le-a acuzat că au ignorat semnalele de alarmă legate de relația lor cu Epstein, care fusese considerat la un moment dat un client profitabil.

