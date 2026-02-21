Ion Cristoiu: Cum a fost îmbrobodit Nicușor Dan de ai lui că vizita în S.U.A. a fost un succes

În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a precizat „cum a fost îmbrobodit Nicușor Dan de ai lui că vizita în S.U.A. a fost un succes”.

„La prima reuniune a Consiliului pentru Pace de la Washington a participat și Secretarul General al Partidului Comunist Vietnamez. Am înțeles și în același timp președinte al Vietnamului. Deci Secretarul General al Partidului Comunist Vietnamez. Cu ocazia acestei reuniuni, potrivit unei informații date inclusiv de Casa Alba, Secretarul General al Partidului Comunist Vietnamez a avut o întâlnire la Casa Albă, oficial, cu președintele Donald Trump. Țineți-vă bine. Trump l-a felicitat pentru realegerea ca Secretarul General al Partidului Comunist Vietnamez. Evenimentul s-a petrecut pe 20 februarie.

Dacă raportăm această întâlnire pe care a obținut-o un participant la sindrofia de la Washington, la felul în care a fost tratat președintele României, nici măcar politician. Dar președintele României, președintele unei țări care se constituie în partener strategic al Americii, care președinte se laudă cu relația deosebită pe care o are cu Donald Trump, vom constata, din nou, că participarea lui Nicușor Dan a fost un dezastru. Un eșec total, prin raportare la ce a obținut ceilalți”, a spus Ion Cristoiu.

„Încă o dată ne dăm seama că a fost un dezastru”

„Tot astăzi am aflat că președinta Kosovo a avut o bilaterală cu Marco Rubio. Dacă raportăm această bilaterală la întâlnirea de pe hol, (…) țară mică, președinte mic, și asta înlesnită de un om de afaceri, încă o dată ne dăm seama că a fost un dezastru. Normal este să se tragă concluzia și un președinte trage concluzia și ia măsură. Îi dă afară pe toți, în frunte cu Muraru, ambasadorul nostru. Cu cei care au garantat că va fi o primire mai mult decât entuziastă. După asta, să se vadă, în mod normal, ce putem face ca să dezghețăm relațiile cu partenerul nostru strategic. S-a întâmplat asta? Nu.

Nicușor Dan a fost îmbrobodit că a fost un succes. (…) Asta este tipic românesc. După asta vine propaganda de tip mogulizată, Antena 3, Digi, care a cultivat tema că a fost un mare succes. După asta, au venit niște șmecheri care au plasat știrea că Rubio vine în mai, la noi. Ați văzut dvs. cum este îmbrobodit un șef de stat”, a mai spus publicistul.

Autorul recomandă: