Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Ion Cristoiu: „Nicușor Dan dacă nu era crispat, trebuia să înceapă discursul cu precizarea că nu este premierul României”

Serdaru Mihaela
21 feb. 2026, 11:30, Marius Tucă Show

În emisiunea Marius Tucă Show din 19 februarie 2026, analistul Ion Cristoiu a comentat cu ironie și scepticism prezența președintelui Nicușor Dan, la evenimentul organizat de Donald Trump în SUA, numit Consiliul pentru Pace. Urmărește aici, integral emisiunea Mrarius Tucă Show.

Ion Cristoiu reproduce o secvență comică din discursul lui Nicușor Dan, în care acesta mulțumește președintelui Trump pentru invitație și calitate de observator, dar confundă rolurile. Tonul devine critic când Marius Tucă pune accent pe lipsa de calitate oficială a participării: Nicușor Dan nu face parte din Consiliul pentru Pace, ci doar ca observator, fără un rol concret

Marius Tucă: „De unde această disperare, dintr-o dată, a lui Nicușor Dan ca să meargă în America? Dar nu ca făcând parte din Consiliul pentru Pace, ci ca observator. Adică nu are nicio calitate. De unde disperarea asta să țină un discurs acolo, să facă, nu știu câte poze cu Trump?”

Analistul Ion Cristoiu ironizează și posibilele reacții ale „tefeliștilor” (susținătorii lui Nicușor Dan), întrebând retoric: „Și atunci România care e?” El sugerează că prezența este mai degrabă o goană după expunere media și poze cu Trump, decât o acțiune cu substanță diplomatică.

