(P) Vlad Popescu Piedone: „Vă încurajez să îmi transmiteți în continuare sesizările dumneavoastră. Acestea mă ajută să intervin”

Tot mai multe zone din sector beneficiază de intervenții rapide și reparații locale, pentru drumuri sigure și o infrastructură rutieră tot mai bună.

Infrastructură S5 S.A. a realizat reparații locale pe Drumul Floare de Colț, strada Chimirului și la intersecția străzilor Lăngești cu Poenița în urma sesizărilor primite de la cetățeni.

Strada Ghidigeni, deși se află în gestionarea Administrației Străzilor București, s-a reuşit o colaborare pentru urgentarea intervenţiilor la nivelul carosabilului.

„Cu ajutorul colegilor de la Infrastructură S5, s-a intervenit prompt, iar gropile apărute au fost astupate cu succes, totul pentru a asigura condiții mai bune de circulație oamenilor. Continui colaborarea cu instituțiile responsabile pentru a identifica și rezolva cât mai rapid problemele din teren. Vă încurajez să îmi transmiteți în continuare sesizările dumneavoastră. Acestea mă ajută să intervin eficient acolo unde este nevoie”, transmite primarul Vlad Popescu Piedone.

(P) Tot mai multe blocuri din Sectorul 5 solicită rampe de acces pentru persoanele cu probleme de deplasare

(P) Vlad Popescu Piedone: „Sectorul 5 accelerează realizarea rampelor pentru persoanele cu dizabilităţi