În cercurile politice din Germania se discută ideea ca fostul cancelar german Angela Merkel să medieze conflictul dintre Ucraina și Rusia, scrie Spiegel. Aceasta vorbește limba rusă și îi cunoaște personal pe cei doi șefi de stat, Volodimir Zelenski și Vladimir Putin.

De când președintele rus a propus ca fostul cancelar german Gerhard Schröder să fie mediator, în Uniunea Europeană au avut loc discuții intense despre posibile negocieri. Având în vedere experiența nefericită a medierii Statelor Unite, Bruxelles-ul dorește de această dată să participe la discuții. Șeful diplomației europene, Kaja Kallas, a precizat recent că „nu ar fi foarte inteligent” să lăsăm Kremlinul să dicteze candidatul pentru negocieri.

Președintele Conferinței de Securitate de la München, Wolfgang Ischinger, a fost mai reținut în ceea ce privește declarațiile și a precizat că, oricine ar fi în cele din urmă mediatorul, acesta trebuie să primească „o aprobare largă la nivel european, în special din partea Europei de Est și a țărilor baltice”.

În calitate de șef al guvernului german, Angela Merkel, în ciuda criticilor dure din partea Poloniei și a țărilor baltice, a promovat proiectul conductei de gaze „Nord Stream 2”. În plus, ea a jucat un rol cheie în acordurile de la Minsk din 2014 și 2015 care, în cele din urmă, nu au reușit să prevină invazia rusă din 2022.

Care a fost reacția Angelei Merkel

Biroul lui Merkel a declarat pentru publicația Spiegel că „nu au primit nicio solicitare către fostul cancelar federal” privind rolul de mediator. Cu toate acestea, la întrebarea dacă ea își poate imagina un astfel de rol, nu s-a primit niciun răspuns negativ.

Recomandările autorului: