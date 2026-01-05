Pană când se urează ”La mulți ani” după Anul Nou

Atmosfera festivă de după intrarea în anul nou se menține în primele zile ale lunii ianuarie, iar urările de „La mulți ani” sunt rostitre extrem de des. Totuși, pe măsură ce zilele trec, mulți se întreabă: până când se cuvinte să facem astfel de urări?

Chiar dacă nu există o regulă streictă în ceea ce privește urările de ”La mulți ani”, există totuși câteva repere culturale și sociale care pot ghida acest obicei.

Până când le puteam ura ”La mulți ani! persoanelor apropiate, după Anul Nou

Multe persoane susțin că perioada cea mai potrivită pentru a spune „La mulți ani” este doar prima săptămână a anului, asta pentru că primele zile de după anul nou păstrează entuziasmul noului început, iar urările de bine sunt încă asociate cu tranziția recentă dintre ani.

De exemplu, pentru români, sărbătoarea Sfântului Ion indică un punct important de referință. Cum aceasta este una dintre cele mai importante sărbători ale începutului de an, și are loc pe 7 ianuarie, mulți oameni consideră că după această dată urările nu mai sunt relevante.

Chiar și în aceste condiții, oamenii care se întâlnescu pentru prima dată după Anul Nou, chiar și dacă întâlnirea are loc la sfârșitul lunii ianuarie, se consideră respectuos să-i urezi „La mulți ani” persoanei cu care te întâlnești.

De altfel, în cercuri apropiate, ar putea fi plăcut să spui „La mulți ani” chiar și la mijlocul lunii ianuarie, însă, în contexte formale, la job sau în instituții, urarea își pierde relevanța odată cu trecerea zilelor din luna ianuarie,

Totuși, în funcție de context, de obicei urarea de ”La mulți ani” poate fi făcută în primele zile ale anului, până la Sfântul Ion sau chiar la prima întâlnire cu cineva în noul an.

