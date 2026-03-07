Trump a evitat să răspundă la informațiile precum că Rusia ar fi furnizat date militare Iranului: „Ce întrebare stupidă. Vorbim despre altceva”

Președintele Donald Trump a refuzat să comenteze informațiile potrivit cărora Rusia ar furniza Iranului date despre mișcările trupelor americane. Oficialii administrației susțin însă că Washingtonul monitorizează situația și că aceste acțiuni nu influențează războiul.

Președintele Donald Trump a evitat vineri să răspundă unei întrebări legate de informațiile apărute în mai multe instituții media potrivit cărora Rusia ar furniza Iranului date despre locațiile și mișcările trupelor, navelor și aeronavelor americane.

Întrebarea a fost adresată de jurnalistul Peter Doocy de la Fox News în timpul unui eveniment organizat la Casa Albă, dedicat sporturilor universitare.

„Ce întrebare stupidă pui în acest moment. Vorbim despre altceva”, a răspuns președintele Donald Trump.

În schimb, secretarul apărării Pete Hegseth a comentat indirect informațiile într-un interviu acordat emisiunii „60 Minutes” de la CBS News, difuzat duminică. Hegseth a declarat că administrația americană monitorizează atent situația și că președintele este informat în detaliu despre contactele dintre diferitele state implicate în conflict.

„Urmărim totul. Poporul american poate fi sigur că comandantul său suprem știe foarte bine cine vorbește cu cine”, a spus Hegseth.

Șeful Pentagonului a afirmat că orice acțiune care ar putea afecta securitatea Statelor Unite este tratată cu maximă seriozitate de către administrația de la Washington.

„Și orice lucru care nu ar trebui să se întâmple, fie că este în public sau în culise, este confruntat și combătut cu fermitate”, a dat asigurări oficialul american.

La rândul său, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat că informațiile privind posibila cooperare dintre Moscova și Teheran nu ar avea impact asupra operațiunilor militare desfășurate de Statele Unite în conflictul cu Iranul.

„În mod clar, nu are nicio influență asupra operațiunilor militare din Iran, deoarece îi decimăm complet”, a declarat Leavitt pentru CNN.

Recomandarea autorului:

Europa, divizată în privința războiului lui Trump împotriva Iranului. Șeful NATO spune că „există sprijin”, dar realitatea de la Bruxelles e alta