7 Martie, calendarul zilei: Bryan Cranston împlinește 70 de ani, Rachel Weisz 56. Moare Stanley Kubrick

Gândul vă prezintă calendarul zilei de sâmbătă, 7 martie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Bryan Cranston, născut pe 7 martie 1956 în Los Angeles, este unul dintre cei mai apreciați actori americani ai generației sale, cunoscut pentru talentul său remarcabil și pentru capacitatea de a interpreta personaje foarte diferite. Unul dintre primele roluri importante din cariera sa a fost în sitcomul Malcolm in the Middle (2000-2006), unde l-a interpretat pe Hal, tatăl excentric al familiei. Succesul a venit însă odată cu serialul Breaking Bad (2008-2013), în care a jucat rolul profesorului de chimie Walter White. Pentru această interpretare, Cranston a câștigat patru premii Emmy pentru cel mai bun actor într-un serial dramatic. A mai jucat în filme precum Trumbo, Argo, Godzilla și Drive. Pe lângă actorie, Bryan Cranston este și producător, regizor și autor. În 2016 a publicat cartea autobiografică “A Life in Parts”, în care povestește despre viața și cariera sa. Datorită talentului, muncii și rolurilor sale memorabile, el rămâne una dintre figurile importante ale industriei cinematografice și de televiziune.

Rachel Weisz, născută pe 7 martie 1970 în Londra, este o actriță britanică renumită pentru talentul și eleganța sa pe ecran. A studiat la prestigioasa University of Cambridge, unde a început să se implice în teatru și în producții studențești. Cariera sa cinematografică a început în anii ‘90, dar a devenit cunoscută la nivel internațional după rolul din filmul The Mummy, în care a interpretat personajul Evelyn Carnahan. A jucat în numeroase filme apreciate, precum The Constant Gardener, rol pentru care a câștigat premiul Oscar pentru cea mai bună actriță în rol secundar. A mai apărut în producții cunoscute precum The Favourite și Black Widow. Este apreciată pentru stilul său rafinat de interpretare și pentru capacitatea de a juca atât în filme de acțiune, cât și în drame complexe. Este căsătorită cu actorul Daniel Craig, cunoscut pentru rolul lui James Bond.

Stanley Kubrick a fost unul dintre cei mai influenți regizori din istoria cinematografiei. S-a născut pe 26 iulie 1928 în New York City și a devenit cunoscut pentru stilul său vizual unic, perfecționismul extrem și filmele care explorează teme profunde despre natura umană. Şi-a început cariera ca fotograf pentru revista Look Magazine, înainte de a se orienta către film. În anii ‘50 a realizat primele sale producții, însă consacrarea a venit odată cu filmul 2001: A Space Odyssey, considerat una dintre cele mai importante opere din istoria genului science-fiction. De-a lungul carierei, a regizat filme celebre precum A Clockwork Orange, The Shining, Full Metal Jacket și Eyes Wide Shut. Filmele sale sunt cunoscute pentru atmosfera intensă, imagini memorabile și teme filosofice. Stanley Kubrick a murit pe 7 martie 1999 în Hertfordshire, dar operele sale continuă să influențeze generații de regizori și cineaști. El este considerat unul dintre cei mai mari creatori din istoria filmului.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1909: Léo Malet 🇫🇷✒️ autor celebru de romane negre, asociat cu suprarealismul

🎂1939: Florin Halagian 🇷🇴⚽️ antrenorul care are cele mai multe meciuri în Liga I, 878

🎂1956: Bryan Cranston 🇺🇸🎬 Breaking Bad (2008 – 2013)

🎂1960: Ivan Lendl 🇨🇿🇺🇸🥎 A fost pe poziția 1 în ierarhia ATP, timp de 270 de săptămâni. A câștigat 94 de titluri la simplu, printre care 8 de Mare Șlem

🎂1970: Rachel Weisz 🇬🇧🎬 Oscar rol secundar, The Constant Gardener (2005)

🎂1980: Laura Prepon 🇺🇸🎬 That ’70s Show (1998 – 2006), Orange Is the New Black (2013 – 2019)

Decese 🕯

🕯️322 î.Hr.: Aristotel 🇬🇷✒️ discipol al lui Platon și fondator al școlii peripatetice. În 343 î.Hr., era chemat la Pella, la curtea lui Filip, pentru a desăvârși educația tânărului Alexandru

🕯️1767: Jean-Baptiste Le Moyne de Bienville 🇫🇷🗣 colonizator și guvernator al Louisianei franceze

🕯️1999: Stanley Kubrick 🇺🇸🇬🇧🎥 recunoscut ca unul dintre cei mai inovativi și influenți regizori de film din istoria cinematografică. A regizat o serie de filme foarte apreciate, adesea controversate, filme care au fost percepute ca o reflexie a naturii sale obsesive și perfecționiste

🕯️2025: Gabriela Dima (Minerva) 🇷🇴🌌 astrolog

Calendar 🗒

🗒161: Împăratul Antoninus Pius moare și este succedat de fii săi adoptivi Marcus Aurelius și Lucius Verus

🗒321: Împăratul Constantin dă un decret prin care se impune ca „Toți judecătorii, orășenii și muncitorii trebuie să se odihnească în venerabila zi a soarelui” – Duminica devine pentru prima oară zi liberă

🗒1395: Mircea cel Bătrân și regele Sigismund de Luxemburg au încheiat la Brașov un tratat de cooperare militară antiotomană

🗒1441: Iancu de Hunedoara a devenit voievod al Transilvaniei. El deținea această funcție pe lângă cea de comite al Timișoarei și de ban al Severinului

🗒1471: Radu cel Frumos, fratele lui Vlad Țepeș, a atacat Moldova, dar Ștefan cel Mare l-a învins la Soci, lângă Bacău

🗒1876: Alexander Graham Bell primește brevetul pentru o invenție pe care el o numește telefon

🗒1936: Germania Nazistă a reocupat Renania demilitarizată, încălcând astfel tratatul de la Versailles și înțelegerile de la Locarno.

🗒1939: În România începe guvernarea Armand Călinescu (7 martie-21 septembrie 1939)

🗒1973: Astronomul ceh Luboš Kohoutek descoperă cometa C/1973 E1, stârnind entuziasm la nivel mondial

🗒2001: Ariel Șaron devine prim-ministru al Statului Israel

🗒2009: NASA a lansat sonda spațială Kepler

🗒2022: Numărul global de decese din cauza COVID-19 depășește 6 milioane

🗒2022: Covid-19: Guvernul României a anunțat că starea de alertă nu va mai fi prelungită

CITEȘTE ȘI:

6 Martie, calendarul zilei: David Gilmour împlinește 80 de ani. Rob Reiner ar fi împlinit 79. Shaquille O’Neal face 54 de ani

5 Martie, calendarul zilei: Bernard Arnault împlinește 77 de ani, Eva Mendes 52. Are loc prima ediție a Festivalului Cerbul de Aur

4 Martie, calendarul zilei: Se produce cel mai grav cutremur din România, cu o magnitudine de 7,4, soldat cu peste 1.500 de victime