Administrația președintelui Donald Trump a aprobat de urgență o vânzare de armament către Israel în valoare de 151,8 milioane de dolari. Decizia permite livrarea a 12.000 de carcase de bombe, fără procedura obișnuită de revizuire a Congresului, în contextul războiului cu Iranul.

Statele Unite au aprobat o vânzare de armament către Israel în valoare de 151,8 milioane de dolari, invocând autoritatea de „urgență” pentru a renunța la procedura standard de revizuire a Congresului. Decizia vine în contextul intensificării conflictului dintre SUA, Israel și Iran, potrivit trtworld.com.

Potrivit unei declarații a Biroului pentru Afaceri Politico-Militare din cadrul Departamentului de Stat al SUA, pachetul militar include 12.000 de carcase de bombe de uz general BLU-110A/B, fiecare având o greutate de aproximativ 455 de kg. Contractul mai prevede servicii de inginerie, logistică și asistență tehnică.

„Secretarul de stat a stabilit și a furnizat o justificare detaliată că există o situație de urgență care necesită vânzarea imediată către Guvernul Israelului”, se arată în comunicatul oficial.

Prin invocarea acestei proceduri, administrația americană a ocolit cerințele de revizuire ale Congresului prevăzute de secțiunea 36(b) din Legea privind controlul exportului de arme.

Principalul contractant pentru această vânzare va fi compania Repkon USA, cu sediul în Garland, Texas. O parte dintre carcasele de bombe vor fi transferate direct din stocurile militare existente ale Statelor Unite.

Cresc tensiunile în Congresul SUA

Aprobarea vine într-un moment de tensiune majoră în Orientul Mijlociu, după declanșarea războiului comun SUA – Israel împotriva Iranului la 28 februarie. Decizia administrației de la Washington vine și în contextul unor critici tot mai puternice din Congres privind transferurile de armament către Israel în timpul războiului din Gaza.

În iulie, un număr record de 27 de senatori democrați au votat pentru o rezoluție menită să blocheze anumite vânzări de arme către Israel, invocând îngrijorări legate de victimele civile și criza umanitară din Gaza. Rezoluția nu a fost însă adoptată.

Congresmanul Gregory Meeks, democrat în Comisia pentru afaceri externe a Camerei Reprezentanților, a criticat decizia administrației de a ocoli procedura parlamentară.

„Administrația Trump a insistat în repetate rânduri că era pe deplin pregătită pentru acest război. Graba de a invoca autoritatea de urgență pentru a ocoli Congresul spune altceva. Aceasta este o urgență creată de însăși administrația Trump”, a declarat Meeks într-un comunicat.

