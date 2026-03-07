H.D. Hartmann: „Iranul absoarbe toate resursele americane, iar Ucraina va fi dată uitării”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, H.D. Hartmann, profiler, analist și jurnalist, a comentat efectele conflictului din Orientul Mijlociu asupra echilibrului geopolitic. Invitatul a explicat că acest război schimbă prioritățile strategice ale Statelor Unite și afectează indirect situația din Ucraina. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

H.D. Hartmann: „România a rămas blocată în proiectul ucrainean”

Analistul a susținut că războiul din Orientul Mijlociu are un impact direct asupra resurselor strategice ale Statelor Unite. În opinia sa, conflictul redirecționează atenția și capacitățile americane, care până acum erau concentrate în mare parte pe Ucraina.