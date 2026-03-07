H.D. Hartmann: „Iranul absoarbe toate resursele americane, iar Ucraina va fi dată uitării”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, H.D. Hartmann, profiler, analist și jurnalist, a comentat efectele conflictului din Orientul Mijlociu asupra echilibrului geopolitic. Invitatul a explicat că acest război schimbă prioritățile strategice ale Statelor Unite și afectează indirect situația din Ucraina. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Analistul a susținut că războiul din Orientul Mijlociu are un impact direct asupra resurselor strategice ale Statelor Unite. În opinia sa, conflictul redirecționează atenția și capacitățile americane, care până acum erau concentrate în mare parte pe Ucraina.
„Da, da. Sunt chihuahua. Acum, România a rămas blocată în proiectul ucrainean. Este foarte clar că Uniunii Europene, conducerii Uniunii Europene, Imperiului Sovietic de la Bruxelles, nu-i convine acest război, pentru că retrage și absoarbe toate resursele SUA care ar fi trebuit să se ducă în Ucraina. Problema este că Uniunea Europeană nu are resursele Statelor Unite.”, spune acesta.