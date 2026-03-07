Cum a reacționat o turistă din Pakistan când a vizitat sanctuarul cu 128 de urși de la Zărnești

Sanctuarul de urși de la Zărnești este vizitat de o multitudine de turiști, inclusiv de vizitatori veniți de peste hotare. În sanctuar se află, la momentul actual, 128 de exemplare, iar donațiile pentru ei sunt deschise. Unele dintre exemplare sunt bolnave, altele sunt traumatizate, iar administratorii sanctuarului au lansat o campanie de ajutorare. Printre cei ajunși aici să vadă urșii se numără și o turistă din Pakistan.

Sanctuarul de la Zărnești este vizitat de mulți turiști români și străini, anual. Administratorii sanctuarului au lansat o campanie de ajutorare a urșilor, pentru a-i putea crește, hrăni corespunzător. Anual, pentru întreținerea unui singur urs, costurile ajung între 7.000 și 9.000 de euro. Vârstele urșilor sunt cuprinse între 1 și 38 de ani. Pot fi făcute donații lunare de câțiva euro.

„Costurile sunt și mai mari pentru urșii care au nevoie de îngrijiri medicale sau pentru puiuții de urs care au nevoie de mâncare specifică lor, pentru ei, tratamente, vaccinuri, deparazitări, sterilizări, absolut tot ceea ce înseamnă introducerea lor în sanctuar. Costurile acestea foarte mari sunt susținute în exclusivitate de noi, cu ajutorul iubitorilor de animale”, a explicat reprezentantul Asociației „Milioane de Prieteni”, Paula Ciotloș.

Sanctuarul de la Zărnești deține 128 de exemplare

„A fost foarte drăguț, foarte informativ, de aceea am venit în special alături de copii. Bănuiesc că este o experiență benefică pentru ei. (…) Cred că ceea ce fac ei este un lucru nobil”, a spus o turistă din Pakistan, arată Observatornews.ro.

Urșii se află pe o suprafață de circa 70 de hectare și învață deprinderi cât mai apropiate de viața în sălbăticie.

