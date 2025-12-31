Prima pagină » Actualitate » La mulți ani…mai scumpi! Primele creșteri de prețuri din 2026. Românii cheltuie mai mult chiar din noaptea de Revelion

31 dec. 2025, 11:50, Actualitate
Chiar din noaptea de Revelion, românii vor fi asaltați de scumpiri, astfel că vor avea parte de un an 2026 mult mai greu. Așadar, încă din noaptea dintre ani, prețul carburanților va crește cu aproximativ 30 de bani pe litru. Prețuri mai mari vor fi și la alcool și țigări, dar și taxele și impozitele se majorează. Din cauza inflației, sunt așteptate creșteri ale prețurilor și la alimentele de bază.

Anul nou vine cu „sorcova scumpirilor” pentru români. Chiar din noaptea de Revelion, prețul carburanților va crește cu aproximativ 30 de bani pe litru la pompă, asta din cauza unei majorări a accizelor.

Astfel, un plin de motorină sau de benzină va fi mai scump cu aproximativ 15 lei, în funcție de capacitatea rezervorului.

Berea, băutura preferată a românilor, mai scumpă în 2026

Românii vor plăti mai mult și pentru băuturile alcoolice.

Astfel, acciza la bere la 5,83 lei/hl grad Plato, de la 5,30 lei, pentru vinuri liniştite la 11 lei/hl, de la 10 lei, iar pentru vinuri spumoase la 83,81 lei, de la 76,19 lei.

Pentru alcoolul etilic, acciza se majorează la 5.848,49 lei/hl de alcool pur (2.924,23 lei pentru alcoolul produs în micile distilerii), de la 5.316,81 (2.658,39 pentru micile distilerii). Asta ar însemna o scumpire cu circa 2,6 lei pe litru de băutură alcoolică.

Crește prețul la țigări

Prețuri mai mari vor fi și la țigări, tot din cauza faptului că s-au majorat accizele la tutun, iar pentru un pachet de țigări se va plăti  mai mult cu aproximativ 40 de bani.

De asemenea, modificările fiscale făcute de Guvernul Bolojan și care vor intra în vigoare în 2026 schimbă modul în care este calculat impozitul pe locuință, prin creșterea valorii impozitabile, eliminarea reducerilor pentru vechime și introducerea unei taxe în plus pentru o categorie de români, scrie presa economică.

Reforma fiscală care se va aplica proprietarilor din România chiar de la 1 ianuarie va modifica modul în care se va calcula impozitul pe locuință din 2026. Potrivit noilor reguli, valoarea impozabilă a clădirilor va crește cu până la 80%, dispar și reducerile tradiționale acordate locuințelor vechi, iar pentru cele valoroase se introduce o taxă suplimentară. Noua legislație crește semnificativ valorile impozabile, aplicabile întregului fond din România.

Și bucureştenii vor plăti în 2026 impozite şi taxe locale mai mari. Decizia a fost luată într-una din ultimele şedinţe ale Consiliului General al Capitalei, de marți, 22 decembrie, potrivit Agerpres.

Cresc taxele și impozitele

Bucureştenii vor plăti în 2026 impozite şi taxe locale mai mari cu 10,4%.

În anul 2026, valoarea impozabilă va fi de 2.677 lei/metru pătrat pentru clădiri cu cadre din beton armat sau cu pereți exteriori din cărămidă arsă, având instalații de apă, canalizare, electrice și încălzire (în 2025, valoarea impozabilă a aceluiași tip de clădire a fost de 1.492 lei/metru pătrat).

Pentru clădirile cu pereți din lemn valoarea impozabilă va fi de 803 lei/metrul pătrat (comparativ cu 447 lei/metru pătrat în 2025).

Crește de asemenea valoarea impozitului pentru terenuri amplasate în intravilan înregistrate în registrul agricol la altă categorie de folosință decât cea de terenuri cu construcții. Valorile prevăzute în proiect sunt de 75 lei/ha pentru teren arabil din zona A (față de 42 de lei/ha în 2025) sau 56 lei/ha pentru teren arabil în zona B (față de 31 lei/ha în 2025).

