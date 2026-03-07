Ion Cristoiu a fost invitat în emisiunea Marius Tucă Show din 5 martie 2026, difuzată live pe Gândul.ro și YouTube, unde a discutat diverse teme geopolitice și politice interne. Urmărește aici, integral emisiunea Marius Tucă Show

Ion Cristoiu sugerează că România nu are o problemă reală cu Ucraina, ci că reacțiile sunt determinate de prostie, clișee depășite și frică de a acționa decisiv. Critică implicarea europeană în conflict, comparând amplificarea sa cu isteria pandemiei și menționând interese ascunse legate de iranieni sau de a scăpa de Zelenski.

Marius Tucă: „Puteți să-mi explicați și mie care este problema României cu Ucraina totuși?” Ion Cristoiu: „Nu e nicio problemă, se țin de clișeu, nu au curaj. Ca să poți să faci ceva, cum ar trebui să fii, un tip, un mare tip. Dacă ești slab, mergi pe lângă mal. Adică ce clișeu mai bun, Ucraina. Dar nimeni nu se mai gândește că între timp lumea s-a schimbat. S-a terminat povestea cu războiul din Ucraina”

Critică comportamentul Europei față de „războiul din Iran”, văzându-l ca pe o manipulare similară cu COVID-19, cu scopul de a genera fluxuri migratoare.