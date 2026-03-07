Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Ion Cristoiu: „Liderii europeni au procedat conform scenariului virusului Covid. Au un interes să promoveze venirea iranienilor și așa pot să scape și de Zelenski”

Ion Cristoiu: „Liderii europeni au procedat conform scenariului virusului Covid. Au un interes să promoveze venirea iranienilor și așa pot să scape și de Zelenski"

Serdaru Mihaela
07 mart. 2026, 07:30, Marius Tucă Show

Ion Cristoiu a fost invitat în emisiunea Marius Tucă Show din 5 martie 2026, difuzată live pe Gândul.ro și YouTube, unde a discutat diverse teme geopolitice și politice interne. Urmărește aici, integral emisiunea Marius Tucă Show

Ion Cristoiu sugerează că România nu are o problemă reală cu Ucraina, ci că reacțiile sunt determinate de prostie, clișee depășite și frică de a acționa decisiv. Critică implicarea europeană în conflict, comparând amplificarea sa cu isteria pandemiei și menționând interese ascunse legate de iranieni sau de a scăpa de Zelenski.

Marius Tucă: „Puteți să-mi explicați și mie care este problema României cu Ucraina totuși?”

Ion Cristoiu: „Nu e nicio problemă, se țin de clișeu, nu au curaj. Ca să poți să faci ceva, cum ar trebui să fii, un tip, un mare tip. Dacă ești slab, mergi pe lângă mal. Adică ce clișeu mai bun, Ucraina. Dar nimeni nu se mai gândește că între timp lumea s-a schimbat. S-a terminat povestea cu războiul din Ucraina”

Critică comportamentul Europei față de „războiul din Iran”, văzându-l ca pe o manipulare similară cu COVID-19, cu scopul de a genera fluxuri migratoare.

„Au procedat potrivit scenariului virusului. Tusea, răceala, s-au transformat în epidemie. Au și ei interesul să vină iranienii. Acum vor să scape de Zelenski. Toate intervențiile americane până la Trump au fost cu mânuși. Adică, înainte de a intra în Irak, președintele american îi contacta pe toți și se făcea o coaliție multinațională” , conchide Ion Cristoiu

