Ion Cristoiu: „Trump a confirmat că nu-i schimbă pe cei de la conducere. Ne-a anunțat că este prieten cu noua președintă a Venezuelei”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, scriitorul și jurnalistul Ion Cristoiu a dezbătut subiectul viitorului conducător al Iranului și modul în care acesta crede că Statele Unite vor influența succesiunea. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ion Cristoiu susține că președintele american Donald Trump, în urma intervenției sale din Venezuela, nu a avut intenția de a influența procesul electoral de acolo, confirmând astfel că este un susținător al actualului președinte interimar al Venezuelei.

„În discuția cu Mertz, el a avut un moment care îi explică politica. A spus așa: «Cu Venezuela sunt prieten». Deci a confirmat, a nu știu câta oară, că nu își schimbă poziția și că cei din opoziție vor mai sta mult și bine în Venezuela. V-a mai luat cinci premii Nobel.”

În ceea ce privește succesiunea din Iran, în urma morții liderului, se speculează în spațiul public că favorit ar fi fiul fostului conducător. Trump ar fi afirmat însă că e nevoie de un om cu mai multă popularitate. Ion Cristoiu face o paralelă între această situație și cazul lui Ion Iliescu, care, deși fusese un favorit al regimului comunist, după moartea lui Ceaușescu a apărut ca o figură a unei noi ere, cea a democrației.”