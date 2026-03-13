Partidul AUR: Parteneriatul strategic România–Ucraina semnat de Nicușor Dan ignoră interesele românilor

Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) respinge angajamentele luate de președintele Nicușor Dan în numele României, prin semnarea împreună cu președintele Ucrainei Volodimir Zelenski a documentului intitulat ”Declarația comună pentru stabilirea unui parteneriat strategic între România și Ucraina”, precum și a documentelor conexe privind cooperarea în domeniul energetic între cele două state, precum și a co-producției de echipamente de apărare pe teritoriul României.

Este inacceptabil că președintele României și-a asumat un text scris în exclusivitate din perspectivă ucraineană și care conține în exclusivitate punctele de vedere, solicitările și interesele Ucrainei.

Considerăm, de asemenea, că este inadecvată asumarea de angajamente în numele României privind apărarea și securitatea față de un stat aflat în război.

Este foarte grav faptul că președintele României a trădat comunitatea românească din Ucraina, supusă unui proces de ștergere a identității românești, cu scopul deznaționalizării și asimilării forțate. Prin poziția sa. Președintele Nicușor Dan a dat certificat de bună purtare și mână liberă autorităților ucrainene în acest sens.

La declarațiile de presă președintele Nicușor Dan a preamărit măsurile luate de autoritățile ucrainene în domeniul învățământului în limba română. Președintele Nicușor Dan a ales să ignore că în anul 1991, la declararea independenței Ucrainei, pe teritoriul său erau 121 școli unde se preda limba română și în prezent au mai rămas 57 de școli. De asemenea, multe dintre aceste școli sunt mixte și în cadrul lor s-au înființat clase de limba ucraineană inclusiv în localități cu populație românească de 100%, cu scopul ucrainizării în perspectivă a acestor școli. De exemplu, în Basarabia de Sud, pentru 124.000 de români mai există o singură școală cu predare în exclusivitate în limba română, în satul Borisăuca, raionul Ismail. Președintele nu a ținut cont de niciuna dintre revendicările și propunerile comunităților românești din Ucraina în domeniul învățământului.

Este grav și inacceptabil că președintele României și-a însușit în exclusivitate poziția Ucrainei în domeniul drepturilor omului ținând de libertatea de asociere și cea religioasă, dezinformând astfel opinia publică românească.

Președintele s-a făcut ecoul ucrainenilor pretinzând că ” subordonarea pe linie bisericească a respectivelor biserici în care comunitățile românești participă la serviciul religios, asta nu poate să fie obiectul unui document între state, ci al unui document între biserici”, răspunzând la întrebarea privind înregistrarea în Ucraina a unei structuri religioase sub oblăduirea Bisericii Ortodoxe Române. În realitate este vorba despre încălcarea drepturilor cetățenilor ucraineni de origine română de către statul ucrainean, care refuză să le înscrie asociația religioasă, înființată în conformitate cu legea din Ucraina.

Considerăm că prevederile din domeniul energie și gazelor sunt îndreptate împotriva intereselor românești. Nu înțelegem de ce trebuie construite două interconectări energetice cu Ucraina din moment ce noi trebuie să construim mai întâi interconectări cu Republica Moldova. Respingem promisiunea președintelui de subvenționare a energiei electrice pentru Ucraina, rezultată din afirmația domniei sale că Ucraina este are necesități speciale fiind în război, așa că ”vom ajuta”.

Ne opunem prevederii ca gazele românești extrase din perimetrul Neptun Deep să fie transportate și depozitate în Ucraina, pentru a fi la dispoziția acestui stat. Propunem construirea de depozite subterane de gaze pe teritoriul României iar gazul românesc să fie folosit pentru reindustrializarea României, nu pentru export ca materie primă.

În domeniul presupusei produceri de drone în România împreună cu entități ucrainene, amintim absurditatea politicii de înzestrare a armatei. MApN a respins oferta de fabricare a unor drone cu mult mai performante, împreună cu inventatorii dronelor de la firmele israeliene, sub pretextul că Israel nefiind stat NATO nu întrunește standardele NATO, de parcă Ucraina ar fi stat NATO și ar îndeplini standardele alianței.

