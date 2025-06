Perlele elevilor la Evaluarea Națională 2025 devin virale: „Personajul avea șoareci deasupra genunchilor”

Elevii de clasa a VIII-a au susținut examenul de la Limba și literatura română, din cadrul Evaluării Naționale, luni, 23 iunie, iar profesorii au fost îndeajuns de vigilenți, încât să selecteze și anul acesta câteva „perle” din lucrările candidaților.

Candidații de la Evaluarea Națională au avut de rezolvat o serie de cerințe la proba de Limba și literatura română, în baza a două texte suport, unul din „Toate pânzele sus!” de Radu Tudoran și celălalt din „Spre Polul Sud” de Emil Racoviță

La subiectul al II-lea, candidaților li s-a cerut să redacteze un eseu despre o întâmplare petrecută într-o excursie.

Desigur, și anul acesta au existat texte cu „perlele” elevilor:

”Să fi elev e foarte greu. Elevii au teme foarte multe”, a scris unul dintre ei, potrivit Știrilor Pro TV.

Chiar dacă sunt amuzante, formulările nefericite înseamnă un punct în minus pentru elevi, ceea ce le afectează șansele de a ajunge la liceul dorit.

Perlele elevilor la Evaluarea Națională 2025

“Personajul avea un cap de păsărică și niște șoareci deasupra genunchilor.”

“Omul era îmbrăcat căcăcios (sic!), așa cum îl descrie autorul, și era peticit ca Franchenștain.”

“Sunt mut în vorbire și scriu mult pe foaie. Mai ales în compuneri.”

“Am făcut o excursie în stomacul meu. Am intrat pe gură, unde am văzut o carie nouă. M-am aruncat pe gât și am făcut Pleosc! în stomac. Acolo am găsit un burger făcut pilaf și o înghețată topită, când a început să plouă. Am uitat că atunci beam niște ceai.”

“Am ajuns la Zoo, unde tigrul a mâncat capul unui coleg. Dar noi l-am scos, iar doctorii l-au cusut la loc. Apoi neam (sic!) jucat în parc.”

Foto: Envato

