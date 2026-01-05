Prima pagină » Actualitate » Reuniune urgentă a Consiliului de Securitate ONU pe Venezuela, la cererea Rusiei și Chinei. Guterres, “profund îngrijorat” de acțiunea militară a SUA

🚨 Reuniune urgentă a Consiliului de Securitate ONU pe Venezuela, la cererea Rusiei și Chinei. Guterres, “profund îngrijorat” de acțiunea militară a SUA

05 ian. 2026, 17:44, Actualitate
Reuniune urgentă a Consiliului de Securitate ONU pe Venezuela, la cererea Rusiei și Chinei. Guterres, “profund îngrijorat” de acțiunea militară a SUA
Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite se întrunește de urgență pe tema atacului american din Venezuela care s-a sfârșit cu capturarea președintelui țării, Nicolas Maduro, a soției lui, aducerea lor pe teritoriu american și punerea sub acuzare pentru narcoterorism. Reuniunea a fost convocată la cererea Rusiei și Chinei, care susțin Venezuela și Columbia.
Actualizări
18:07

UPDATE. Ambasadorul SUA: "Aceasta este emisfera vestică"

Ambasadorul SUA la ONU, Mike Waltz: „Aceasta este emisfera vestică. Aici trăim și nu vom permite ca emisfera vestică să fie folosită ca bază de operațiuni pentru adversarii, concurenții și rivalii SUA.

Nu puteți continua să aveți cele mai mari rezerve de energie din lume sub controlul adversarilor SUA”.

18:00

UPDATE. Mike Waltz: „Nu avem un război cu Venezuela, ci cu Maduro”

Ambasadorul SUA la ONU explică Consiliului de Securitate că America nu are un război deschis cu venezuelenii, ci cu familia Maduro, pe care o acuză de narcoterorism care a ucis mulți cetățeni americani.

Maduro nu a fost un președinte legitim, spune SUA. Ambasadorul american susține că alegerile prezidențiale din Caracas au fost o farsă.

Peste 50 de state nu au recunoscut legitimitatea lui Maduro, spune SUA.

17:57

UPDATE. Rusia condamnă atacul SUA în Venezuela

Rusia condamnă actul de agresiune internațională al SUA împotriva Venezuelei, a declarat Nebenzia, ambasadorul Rusiei la ONU.

Nu trebuie să permitem Statelor Unite să-și consolideze rolul de judecător internațional, a declarat ambasadorul.

Guterres a declarat că Washingtonul nu respectă legislația internațională privind Venezuela, a anunțat adjunctul Secretarului General al ONU, Rosemary DiCarlo.

17:48

UPDATE. Secretarul general al ONU, „profund îngrijorat” de impactul acțiunii militare americane în Venezuela

Secretarul general al ONU, „profund îngrijorat” de impactul acțiunii militare americane în Venezuela.

Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a declarat că este „profund îngrijorat de faptul că normele dreptului internațional nu au fost respectate” în timpul acțiunii militare americane din Venezuela.

Într-o declarație citită luni la o reuniune a Consiliului de Securitate al ONU, Guterres a subliniat că dreptul internațional „oferă fundamentul pentru menținerea păcii și securității internaționale”.

De asemenea, el a subliniat îngrijorările legate de efectele de domino ale reținerii fostului lider venezuelean, Nicolás Maduro, și a soției sale, Cilia Flores.

„Sunt profund îngrijorat de posibila intensificare a instabilității în țară, de impactul potențial asupra regiunii și de precedentul pe care l-ar putea crea în ceea ce privește modul în care sunt conduse relațiile dintre state”, a declarat Guterres.

„Venezuela a trecut prin decenii de instabilitate internă și tulburări sociale și economice”, a spus el.

„Democrația a fost subminată. Milioane de oameni au fugit din țară. Situația este critică, dar este încă posibil să se prevină o conflagrație mai amplă și mai distructivă”, a adăugat Guterres.

„În situații atât de confuze, atât de complexe, precum cea cu care ne confruntăm acum, este important să ne ținem de principii”, a spus el.

„Dreptul internațional conține instrumente pentru a aborda probleme precum traficul ilicit de narcotice, disputele privind resursele și preocupările legate de drepturile omului”, a adăugat Guterres.

„Aceasta este calea pe care trebuie să o parcurgem.”

Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite se întrunește de urgență pe tema atacului american din Venezuela care s-a sfârșit cu capturarea președintelui țării, Nicolas Maduro, a soției lui, aducerea lor pe teritoriu american și punerea sub acuzare pentru narcoterorism. Ambasadorul Venezuelei stătea cu o față căzută, la masa în semicerc din sala ONU, unde este prezent și ambasadorul american Mike Waltz.

Pe lângă țările membre ale consiliului și Venezuela, aproape o duzină de alte țări au solicitat să ia cuvântul la reuniune, inclusiv Columbia, Argentina, Brazilia și Iran.

Venezuela şi Columbia, susţinute de Rusia şi China, au cerut o reuniune a Consiliului de Securitate al ONU, după ce Statele Unite au atacat Venezuela şi l-au capturat sâmbătă pe preşedintele Nicolas Maduro.

António Guterres, secretarul general al Națiunilor Unite, a declarat într-un comunicat că este „profund îngrijorat” de faptul că Statele Unite nu au respectat legea internațională atunci când au atacat Venezuela și l-au capturat pe președintele acesteia.

„Sunt profund îngrijorat de posibila intensificare a instabilității în țară, de impactul potențial asupra regiunii și de precedentul pe care l-ar putea crea în ceea ce privește modul în care sunt conduse relațiile dintre state”, se arată în comunicat, care a fost citit cu voce tare la o reuniune de urgență a Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite.

Venezuela cere Poliției să aresteze pe oricine este implicat în atacul SUA, în timp ce Maduro și soția sunt în fața instanței din Manhattan, acuzați de narcoterorism. Un judecător de 92 de ani, „inamic” al lui Trump, conduce procesul

Cu ce acuzații se confruntă cuplul prezidențial Maduro. Corupție și trafic de droguri, printre capetele de acuzare. Vor fi aduși în fața instanței din Manhattan

FLASH NEWS Venezuelenii din 30 de țări și 130 de orașe din întreaga lume au ieșit pe străzi pentru a sărbători capturarea președintelui Nicolas Maduro
18:25
Venezuelenii din 30 de țări și 130 de orașe din întreaga lume au ieșit pe străzi pentru a sărbători capturarea președintelui Nicolas Maduro
ECONOMIE Cine a făcut bani din capturarea lui Maduro. Câstigatorii bursei au încasat miliarde
18:25
Cine a făcut bani din capturarea lui Maduro. Câstigatorii bursei au încasat miliarde
CONTROVERSĂ Treningul Nike a lui Maduro continuă să facă valuri. S-a epuizat online, fotbaliștii de la „Mallorca” au venit echipați în el
18:06
Treningul Nike a lui Maduro continuă să facă valuri. S-a epuizat online, fotbaliștii de la „Mallorca” au venit echipați în el
FLASH NEWS Cine au fost aliații lui Nicolás Maduro în cei 12 ani în care s-a aflat la putere? SUA oferă recompense pentru capturarea apropiaților președintelui
17:47
Cine au fost aliații lui Nicolás Maduro în cei 12 ani în care s-a aflat la putere? SUA oferă recompense pentru capturarea apropiaților președintelui
INEDIT Doi români din Austria au fugit cu seiful furat pe pârtia de schi. Hoții voiau să ajungă cu el la mașină
17:25
Doi români din Austria au fugit cu seiful furat pe pârtia de schi. Hoții voiau să ajungă cu el la mașină
TAXE De ce a picat Ghișeul.ro în prima zi lucrătoare din 2026. Răspunsul oficial al Autorității pentru Digitalizarea României
16:25
De ce a picat Ghișeul.ro în prima zi lucrătoare din 2026. Răspunsul oficial al Autorității pentru Digitalizarea României

Cele mai noi