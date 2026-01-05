17:48

Secretarul general al ONU, „profund îngrijorat” de impactul acțiunii militare americane în Venezuela.

Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a declarat că este „profund îngrijorat de faptul că normele dreptului internațional nu au fost respectate” în timpul acțiunii militare americane din Venezuela.

Într-o declarație citită luni la o reuniune a Consiliului de Securitate al ONU, Guterres a subliniat că dreptul internațional „oferă fundamentul pentru menținerea păcii și securității internaționale”.

De asemenea, el a subliniat îngrijorările legate de efectele de domino ale reținerii fostului lider venezuelean, Nicolás Maduro, și a soției sale, Cilia Flores.

„Sunt profund îngrijorat de posibila intensificare a instabilității în țară, de impactul potențial asupra regiunii și de precedentul pe care l-ar putea crea în ceea ce privește modul în care sunt conduse relațiile dintre state”, a declarat Guterres.

„Venezuela a trecut prin decenii de instabilitate internă și tulburări sociale și economice”, a spus el.

„Democrația a fost subminată. Milioane de oameni au fugit din țară. Situația este critică, dar este încă posibil să se prevină o conflagrație mai amplă și mai distructivă”, a adăugat Guterres.

„În situații atât de confuze, atât de complexe, precum cea cu care ne confruntăm acum, este important să ne ținem de principii”, a spus el.

„Dreptul internațional conține instrumente pentru a aborda probleme precum traficul ilicit de narcotice, disputele privind resursele și preocupările legate de drepturile omului”, a adăugat Guterres.

„Aceasta este calea pe care trebuie să o parcurgem.”