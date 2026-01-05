Cele mai subestimate orașe europene care merită vizitate în 2026, potrivit The Telegraph

The Telegraph a realizat o listă cu 9 cele mai subestimate orașe europene ce merită vizitate în 2026 și care sunt ca o alternativă la destinațiile deja vizitate de foarte mulți turiști. Aceste orașe pot fi vizitate în loc de Viena, Barcelona sau Praga, și oferă o experiență mai plăcută pentru că sunt mai puțini turiști.

Tot mai multe orașe și capitale europene devin destinații vizitate de foarte mulți turiști. De aceea, experiența per total a unei vacanțe în Viena, Barcelona sau Praga nu mai este una frumoasă atunci când ezistă aglomerație și cozi lungi.

Astfel, The Telegraph a făcut o listă cu 9 cele mai subestimate orașe europene, care merită să fie vizitate în 2026 în locul destinațiilor populare de pe continent.

În loc de Viena, se poate vizita Bratislava. Așadar, dacă sunteți în căutarea unui loc mai liniștit, urcați într-un autobuz și treceți granița cu Slovacia. Bratislava se află la 40 de minute de mers cu mașina de aeroportul din Viena, iar autobuzul vă lasă în centrul orașului. În plus, vizitarea tuturor obiectivelor turistice poate fi obositoare. Cei care sunt în căutarea unui loc mai liniștit pot deci să urce în autobuz și să treacă granița cu Slovacia.

Gent în loc de Bruges

Gent este un oraș frumos, vibrant, de care turiștii s-ar putea bucura în 2026.

Karlovy Vary în loc de Praga

Praga este foarte frumoasă, dar centrul istoric al orașului este plin de turiști. Pentru o escapadă urbană total diferită, poți călători în orașul balnear Karlovy Vary, a cărui epocă de aur a fost secolul al XIX-lea, atunci când izvoarele sale minerale calde l-au transformat într-o stațiune la modă pentru clasele superioare austriece. În prezent, Karlovy Vary este tot un oraș în plină expansiune, cu cafenele, hoteluri extravagante de la finalul secolului.

Lyon în loc de Paris

Alternativa la orașul Paris poate fi Lyon. Acesta este renumit ca fiind capitala culinară a Franței, iar ceea ce îl face un paradis pentru gurmanzi este calitatea mâncării de zi cu zi.

Iar lista poate continua: Leipzig în loc de Berlin, Trieste în locul Veneției, Delft în loc de Amsterdam, Valencia în loc de Barcelona, Lausanne în loc de Geneva.

