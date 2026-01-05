Treningul Nike a lui Maduro continuă să facă valuri. S-a epuizat online, fotbaliștii de la „Mallorca” au venit echipați în el

După ce Donald Trump a publicat prima fotografie cu Nicolás Maduro, în urma capturării sale de sâmbătă, ținuta sa pe a devenit o adevărată tendință pe rețelele de socializare. Imaginea publicată de președintele american pe 3 ianuarie, îl arată pe liderul Venezuelei într-un trening gri Nike și cu ochelari de soare negri la ochi.

Treningul face parte din colecția Tech Pack a firmei Nike, lansată în 2013. Conform paginii oficiale Nike și magazinului său online, compleul lui Maduro, format dintr-un hanorac și pantaloni de trening, este confecționat dintr-un material reciclat, în nuanțe de gri cu detalii închise la culoare, și se adaugă că versiunea pentru bărbați s-a epuizat complet în Statele Unite, la doar câteva ore după ce imaginile au devenit virale în întreaga lume.

Pe aceeași pagină se poate observa, de asemenea, că prețul hanoracului este de aproximativ 140 de dolari (în Statele Unite, unde este deja epuizat). Prețul compleului întreg, hanorac plus pantaloni este de 260 de dolari. 120 costă numai pantalonii. Pe site-ul Nike, în țara noastră, majoritatea mărimilor sunt deja epuizate.

Fotbaliștii din Mallorca s-au îmbrăcat ca Nicolás Maduro

Fotbaliștii clubului spaniol „Mallorca” au devenit virali pe rețelele de socializare, după ce au apărut la meciul împotriva Girona de duminică îmbrăcați în astfel de costume. Potrivit rapoartelor din presă, clubul folosește acest model de echipament oficial în acest sezon.

Echipamentul gri cu detalii negre este practic identic cu cel purtat de Maduro, cu excepția stemei brodate pe piept, care distinge versiunea clubului din Baleare.

Modelul pare să fie unul preferat de cluburile de fotbal din Europa. Un videoclip postat, în urmă cu 24 de ore, pe contul de Instagram al FCSB, îi arată pe fotbaliști purtând un model aproape identic de trening.

Jucătorii echipei române l-au folosit chiar duminică după-amiază când au ajuns în Antalya, pentru primul antrenament din 2026.

