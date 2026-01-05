Prima pagină » Actualitate » Orașul supranumit „Paradisul Diavolului”. De ce e atât de periculos să trăiești aici

05 ian. 2026
Un oraș aflat la altitudinea de 5.200 de metri în Anzii peruani atrage atenția prin condițiile extreme în care trăiesc locuitorii săi. La Rinconada, cel mai înalt oraș din lume, mai este cunoscut și ca Paradisul Diavolului”, iar asta din cauza nelegiuirii, poluării și riscurilor constante cu care se confruntă cei care locuiesc în el.

Orașul fondat de incași și dezvoltat de-a lungul secolelor datorită zăcămintelor de aur care au fost descoperite în regiune, La Rinconada este locul unde oamenii sunt atrași de speranța îmbogățirii rapide. Estimările arată că, populația orașului variază între 30.000 și 50.000 de locuitori, cu toate că recensămintele oficiale arată numai 7.000 de locuitori permanenți.

Accesul către oraș este greoi: drum pietruit, periculos și lipsit de siguranță, se poate parcurge numai cu vehicule de teren, iar bolovanii care alunecă pe versanți reprezintă o constantă amenințare. Dar, în ciuda riscurilor, dorința de a găsi aur continua să atragă sute de mineri și familiile lor, scrie Onet.

Mineritul de aici funcționează după un sistem informal denumit cachorreo”. Minerii lucrează pe gratis vreme de 30 de zile pentru companiile miniere, iar în cea de-a 31-a zi au dreptul de a păstra cât aur pot să găsească. Și totul depinde de noroc, iar, uneori, minerii pot lucra pe gratis toată luna, fără a găsi aur.

Femeile au și ele metoda lor, denumită pallequeo”, căutând aurul rămas în deșeurile miniere. Un miner norocos poate să găsească până la 50 de grame de aur într-o zi, adică echivalentul a circa 13.000 și 14.000 de zloți, în vreme ce femeile pot știga săptămânal până la 3.000 de zloți.

În La Rinconada nu este canalizarem, apă curentă sau un sistem de gestionare a deșeurilor. Gunoiul este împrăștiat peste tot, iar poluarea cauzată de minerit afectează mediul înconjurător.

În plus, condițiile climatice extreme, combinate cu altitudinea ridicată, provoacă hipoxie, o stare de lipsă de oxigen. Unde mai pui că, nelegiuirea este la tot pasul. Poliția este rar prezentă, iar când intervine, ofițerii sunt amenințați cu dinamită de către minerii locali. Astfel, jafurile și agresiunile sunt frecvente, iar identificarea autorilor este dificilă din cauza vremii, ce oblige pe toți să poarte mai multe straturi de haine.

Un indicator oraș spune:

Proprietate privată, proprietatea cooperativei miniere. Tragem ca ucidem, nu opriți.” Conform unui YouTuber italian, Zazza Italiana, polițiștii locali i-au confirmat lunetiști angajați de companiile miniere trag fără avertisment asupra celor care intră pe terenuri private.

Noaptea sunt chiar mai multe riscuri. Zazza Italiana a descris orașul ca fiind aproape de infernși a decis evite înregistrările nocturne, susținând că oamenii te urmăresc, iar pericolul este prea mare”.

