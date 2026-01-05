Cine au fost aliații lui Nicolás Maduro în cei 12 ani în care s-a aflat la putere? SUA oferă recompense pentru capturarea apropiaților președintelui

Capturarea președintelui Venezuelei, Nicolas Maduro, și a soției sale, de către forțele Statelor Unite, atrage atenția asupra acoliților liderului sud-american, de-a lungul celor 12 ani, în care s-a aflat la putere. Foști lideri de vârf, miniștrii, și, desigur, partenera de viață, Cilia Flores, sunt personajele cheie care l-au ajutat pe Maduro să-și mențină poziția, transmite publicația noticiasrcn.com.

Printre principalii oameni de încredere ai lui Nicolas Maduro se află Diosdado Cabello, fost vicepreședinte și actual ministru de Interne.

Acesta este dat în urmărire internațională de către Departamentul de Stat al SUA, sub acuzația de narcoterorism, pentru colaborarea cu prolifica organizație de trafic de droguri, Cartel of the Suns, și Forțele Revoluționare Armate ale Columbiei, considerate o organizație teroristă.

SUA a pus o recompensă de 25 de milioane de dolari pentru prinderea lui Diosdado Cabello.

SUA oferă o recompensă de 25 de milioane de dolari pentru prinderea lui Vladimir Padrino, ministrul Apărării

Vladimir Padrino Lopez, actualul ministru al Apărării din Venezuela, este un alt apropiat al lui Nicolas Maduro. Statele Unite au demarat o anchetă asupra activităților lui Padrino în 2014.

Potrivit autorităților americane Padrino Lopez își folosea poziția de „ministru al Apărării” venezuelean pentru a facilita transportul aerian de cocaină din Venezuela către America Centrală.

Pentru prinderea acestuia, Departamentul de Stat al SUA oferă o recompensă de 15 milioane de euro.

Delcy Rodríguez, vicepreședintele Venezuelei sancționat de Uniunea Europeană

Delcy Rodriguez, vicepreședinta Venezuelei și cea care va prelua, interimar, puterea, după capturarea lui Maduro, a fost un sprijin esențial al regimului fostului președinte.

În 2018, Rodriguez a fost sancționată de Uniunea Europeană, alături de alți 10 oficiali venezueleni, în urma alegerilor prezidențiale din luna mai, despre care UE a declarat că nu au fost „nici libere, nici corecte”.

Jorge Rodriguez, fostul vicepreședinte chavist, prezidează Comisia pentru eliberarea lui Maduro

Jorge Rodriguez, deputat de rang înalt și fratele vicepreședintelui Delcy Rodriguez, a reprezentat un element cheie al sistemului impus de Nicolas Maduro.

În prezent, el ocupă funcția de președintele Adunării Naționale a Venezuelei și prezidează Comisia pentru eliberarea lui Maduro. Jorge Rodriguez a fost și vicepreședinte în perioada 8 ianuarie 2007 – 3 ianuarie 2008, în perioada președintelui Hugo Chavez.

Cilia Rodriguez, soția lui Maduro, „prima combatantă”

O aliată de cursă lungă și persoana cea mai de încredere din anturajul lui Nicolas Maduro este chiar soția sa, Cilia Flores, arestată alături de lider, sub acuzația de narcoterorism.

Aceasta a ocupat funcția de primă doamnă timp de mai bine de un deceniu. Adepții mișcării socialiste și susținători ai fostului președinte Hugo Chavez o numesc „prima combatantă”. Cilia Flores a fost partenera lui Maduro timp de peste 30 de ani, perioadă în a fost considerată una dintre cele mai puternice femei din Venezuela.

Recomandarea autorului: