05 ian. 2026, 17:51, Actualitate
Alerte de ninsori și viscol în 32 de județe din țară. Anunțul lui Raed Arafat

Secretarul de stat Raed Arafat a avertizat luni că în acest moment, există 4 judeţe sub cod portocaliu şi 32 de judeţe sub cod galben de vreme rea. Șeful DSU apreciază că nu se prevede o agravare semnificativă a situaţiei.

Măsuri pentru pacienții cu dializă

Raed Arafat a precizat că s-a recomandat ca persoanele care sunt scoase din zonele greu accesibile şi care necesită dializă să rămână internate în spital până la rezolvarea accesului în zonele de domiciliu. În cadrul unei conferințe de presă, oficialul a precizat că i-au fost semnalate unele aspecte la nivelul judeţului Hunedoara, în mod deosebit pentru bolnavii dializaţi.

  • Mai precis, imposibilitatea preluării lor de către firmele private contractate, din cauza neadaptării maşinilor pe care le au pentru preluarea dializaţilor. În final, acest lucru care s-a rezolvat folosind alte mijloace din partea Inspectoratului pentru situaţii de urgenţă.
Raed Arafat, reacție în cazul navei încărcată cu 4.000 de tone GPL, lovită de o dronă rusească:

Raed Arafat

”Acest lucru va continua cu recomandarea că persoanele care sunt scoase din zonele greu accesibile şi care necesită dializă să rămână internate până la rezolvarea problemei accesului, că să nu revenim din nou peste două zile să îi recuperăm cu greu din zonele din care au fost preluaţi”, a arătat Arafat.

Şeful DSU a menţionat că s-a cerut explicarea situaţiei pacienţilor, fiind rugaţi să accepte să rămână internaţi în spitale în perioada următoare. Aceștia vor putea avea şedinţele următoare de dializă, dacă vor continua dificultăţile de acces în zonele în care locuiesc, a menţionat Arafat.

Manevre de forțe la solicitarea tuturor judeţelor afectate

Secretarul de stat a mai spus că au fost date mai multe mesaje RO-Alert, pentru judeţele care sunt sub cod portocaliu, dar şi mesaje pentru now-casting. Raed Arafat a precizat că, la acest moment, situaţia este sub control şi nu necesită intervenţii deosebite. Manevre de forţe vor continua să fie efectuate acolo unde se solicită. Astfel, vicepremierul Cătălin Predoiu a solicitat Inspectoratului General pentru situaţii de urgenţă să asigure toate manevrele de forţe care sunt necesare, la solicitarea judeţelor afectate.

”Va continua activarea grupelor operative acolo unde este prevăzut în procedură, inclusiv grupa operativă la nivelul DSU şi a Inspectoratului General pentru situaţii de urgenţă”, a arătat el. Oficialul a amintit că, din cauza vremii nefavorabile, 90.000 de oameni au rămas fără curent electric.

Raed Arafat a precizat că în acest moment, există 4 judeţe sub cod portocaliu, judeţele Caraş, Gorj, Hunedoara, Mehedinţi şi 32 de judeţe sub alertă de cod galben.

Cele mai noi