Doi români din Austria au fugit cu seiful furat pe pârtia de schi. Hoții voiau să ajungă cu el la mașină

Oana Zvobodă
05 ian. 2026, 17:25, Știri externe
FOTO: Caracter ilustrativ

Doi români au fugit cu un seif pe pârtia de schi din Fieberbrunn, Austria. Incidentul a atras atenția mai multor persoane care au alertat autoritățile.

Cei doi au furat seiful dintr-un restaurant duminică dimineața, în jurul orei 03.30. Aceștia au reușit să smulgă seiful și să-l scoată din incinta localului, însă, în timp ce erau pe o pârtie de schi au fost văzuți de mai multe persoane.

Martorii au sunat la poliție și au oferit informații despre direcția de deplasare a acestora.

„Seiful a fost furat dintr‑un restaurant din Fieberbrunn în jurul orei 03:30 dimineața. După extragerea seifului din local, bărbații au încercat să îl mute până la autoturism pe pârtia de schi, însă au fost identificați rapid. Polițiștii din Saalfelden, aproape de granița administrativă cu Tirol, au oprit mașina suspectă și i‑au reținut pe doi cetățeni români de 47 și 50 de ani”, conform datelor transmise de poliție.

Românii sunt acuzați nu doar de furtul seifului, ci și de furtul uneltelor folosite pentru comiterea spargerii, fapte care ar fi avut loc anterior și în alte zone din apropiere, precum Kitzbühel sau regiunea Pinzgau.

Anchetatorii verifică dacă cei doi au legături cu alte infracțiuni similare și dacă au acționat singuri sau în complicitate cu alții. Momentan, autoritățile nu au oferit detalii despre valoarea prejudiciului sau despre conținutul seifului sustras.

