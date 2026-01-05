900 de șoferi de TIR asiatici vin în România, în 2026. Din ce țări provin și câți bani câștigă aici

Deficitul de șoferi profesioniști schimbă harta transporturilor rutiere din Europa, iar țara noastră se află în centrul acestei transformări. Astfel că, pentru acest an, încă 900 de șoferi de TIR din Asia sunt așteptați să ajungă pe piața locală.

Recrutările sunt derulate de Work from Asia, compania care a semnat anul trecut un acord special cu guvernul filipinez pentru aducerea în România a 3.000 de șoferi de TIR, unul dintre cele mai ample parteneriate de acest tip realizate până la ora actuală. Astfel, pentru 2026, compania anunță extinderea recrutării către mai multe state asiatice, cu un obiectiv total de 900 de șoferi.

„Pentru noul an, extindem recrutarea șoferilor de TIR și în alte țări din Asia. Pe lângă Filipine, vom recruta și din Indonezia, India, Sri Lanka și Nepal”, a declarat Yosef Gavriel Peisakh, General Manager Work from Asia pentru Adevărul.

Potrivit sursei citate în România, șoferii de TIR aduși din țări din afara UE sunt plătiți cu 850-1.500 de euro, putând câștiga între 2.300 și 2.500 de euro dacă firma din România îi detașează într-un alt stat membru UE.

Conform specialistului în recrutare, experiența cu șoferii filipinezi recrutați până la ora actuală confirmă eficiența acestui model. „Șoferii filipinezi s-au integrat perfect. Majoritatea sunt deja detașați pe curse internaționale în Uniunea Europeană, se auto-recomandă colegilor și avem din ce în ce mai mulți aplicanți”, a declarat Yosef Gavriel Peisakh, precizând că pentru anul 2026, și-a propus plasarea a 600 de șoferi filipinezi și a 300 de șoferi din alte țări asiatice.

Extinderea are loc într-un context mai larg al pieței muncii din România, iar pentru 2026, Guvernul a aprobat un nou contingent de 90.000 de muncitori străini, destinat acoperirii deficitului din sectoare-cheie precum transporturile, construcțiile, HoReCa și producția. Cu toate acestea, transportul rutier rămâne unul dintre domeniile cele mai afectate, deficitul de șoferi profesioniști fiind estimat la zeci de mii de posturi neocupate.

Totodată, sunt așteptate schimbări importante în cadrul legislativ ce reglementează recrutarea și plasarea forței de muncă din afara Uniunii Europene.

„Așteptăm implementarea Ordonanței de Urgență și a normelor operaționale pentru a intra pe linie dreaptă de lucru. Preconizăm un delay operațional de una până la două luni, în funcție de modul în care va fi implementată”, a declarat Yosef Gavriel Peisakh. El a explicat că, după aprobarea și publicarea actelor normative în Monitorul Oficial, va urma o perioadă de acreditare atât pentru agențiile de recrutare, cât și pentru angajatorii cu care acestea colaborează. „Vor exista amânări operaționale, deoarece se vor anula mii de cereri deja depuse la IGI, cu programări stabilite pentru primăvară”, a mai precizat el.

Autorul recomandă:

Un şofer s-a izbit de parapeţii de pe DEx12 în încercarea de a depăşi utilajele de deszăpezire. Maşina s-a făcut praf