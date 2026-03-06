Cristian Popescu Piedone, în calitate de preşedinte al Partidului Naţionalist pentru Reformarea României, a sesizat vineri Direcţia Naţională Anticorupţie cu privire la acuzaţia de abuz în serviciu a ministrului Afacerilor Externe şi deputat USR, Oana Ţoiu.

Piedone scrie în plângerea depusă la DNA, şi înregistrată cu numărul 1.354 din 6 martie 2026, că înaintează „PLÂNGERE PENALĂ împotriva numitei Oana-Silvia Țoiu, deputat U.S.R. în Parlamentul României și ministru al Afacerilor Externe in Guvernul Romaniei, pentru săvârșirea infracțiunii de: abuz în serviciu, prevăzută de art. 297 Cod penal, precum și pentru orice alte infracțiuni ce vor rezulta din cercetări.”

Sesizarea este legată de incidentul recent în care „la repatrierea unui grup de copii români aflați în Dubai, operațiune organizată pentru facilitarea întoarcerii acestora în România(…), o copilă minoră nu a fost lăsată să se îmbarce în autocarul care transporta copiii către aeroport, fiind astfel exclusă din procedura de deplasare către aeroport și implicit din procedura de repatriere.”

Piedone cere celor de la DNA „administrarea următoarelor probe: documentele administrative privind organizarea repatrierii copiilor din Dubai; corespondența oficială dintre Ministerul Afacerilor Externe și autoritățile implicate; declarațiile persoanelor implicate în organizarea transportului; declarațiile martorilor; alte probe utile stabilirii adevărului” pentru „efectuarea cercetărilor pentru stabilirea situației de fapt, administrarea probelor indicate şi tragerea la răspundere penală a persoanelor vinovate, în cazul confirmării faptelor”, după cum a declarat, pentru Gândul, Cristian Popescu Piedone.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Băluţă l-a angajat pe Piedone să-l reprezinte în relaţia cu primarul Ciprian Ciucu şi Primăria Capitalei

Verdict final pentru Piedone: Înalta Curte menține decizia de incompatibilitate. Nu mai poate ocupa funcții publice timp de 3 ani