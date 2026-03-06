Vortex polar | „Primăvara falsă” i-a păcălit pe meteorologi. Nucleul vortexului polar „explodează” peste Europa

Vortex polar. O încălzire stratosferică puternică va afecta temperaturile pe mai multe continente, iar vortexul polar se va „rupe”, în timp ce va avea loc o inversare a curenților.

Vortex polar. Cum este afectată Europa

Modificările vortexului vor afecta SUA, Canada și Europa, precizează severe-weather.eu.

Prognozele meteo confirmă însă un al doilea impact major, la sfârșitul acestei săptămâni din martie 2026, pe măsură ce nucleul vortexului polar „de primăvară”, o formațiune „timpurie”, va afecta SUA.

Această „rupere” de nori va aduce temperaturi neașteptat de scăzute și îi va convinge pe americani că așteptau, de fapt, o „primăvară falsă”, pe măsură ce nucleul rupt se va muta dinspre sud, de la cercul polar.

Vortexul polar va afecta America de Nord în acest debut ciudat de primăvară.

Schimbări neobișnuite

Pentru „amatorii” de vreme rece din Europa, SUA și Canada, „ruperea” vortexului polar va aduce exact acest lucru, dar nu va garanta însă o vreme deosebit de neprietenoasă, în toate regiunile.

Schimbările sunt generate, de obicei, de o creștere a presiunii în stratosferă și a temperaturilor, fenomen cunoscut drept SSW (Stratospheric Warming).

Un efect al vortexului polar este și apariția unei zone cu presiune ridicată în Europa, care aduce temperaturi neobișnuite pentru luna martie.

Prognoza privind anomalia meteo arată o masă de aer mai caldă care se va răspândi pe continent în următoarele zile, cu zonele reci mai în nord-est și o masă de aer mai rece în sud-est și sud-vest, sub zonele de joasă presiune.

De asemenea, se constată un flux vestic peste Atlantic, care aduce o masă de aer mai maritimă în părțile vestice și centrale ale Europei.

În Europa, prognoza anomaliei de temperatură pentru a treia săptămână a lunii martie arată o masă de aer mai caldă deasupra zonelor central-nord și nordice. Însă, deoarece prognoza de presiune de mai sus indica un flux mai divizat, putem observa temperaturi mai scăzute deasupra zonelor centrale și sudice.

