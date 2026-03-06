Explicațiile ministrului Sănătății legate de creșterea prețurilor la unele medicamente din farmacii și cum se face compensarea!

Prețurile medicamentelor au ajuns să sperie pe toată lumea. În farmacii, aproape lunar, la multe medicamente prețul urcă. La unele mai mult, la altele mai puțin, dar urcă. Și mulți pacienți nu-și mai pot asigura tratamentul din cauza acestor costuri. Întrebat ce se întâmplă și de ce acest fenomen nu poate fi stopat, ministrul Sănătății a făcut câteva precizări importante la emisiunea ATITUDINI moderată de jurnalistul Adina Anghelescu. Acesta a explicat și ce se întâmplă cu lista compensatelor, cum se stabilește compensarea și din ce cauză unele medicamene au prețuri mai mari.

„Subiectul este foarte tehnic. în sistemul medical din România există două categorii de medicamente. Medicamentele care intră pe lista de prescripție și care au un preț controlat iar prețul rămâne constant, cu creșteri nesemnificative și compensarea rămâne constanță pentru că e procentuală. Și există lista de medicamente pe care le poți cumpăra de la farmacie fără prescripție, și unde prețul nu este controlat. Ministerul Sănătății nu controlează prețul acolo. Cele fără rețetă. Astea nu sunt controlate, nu sunt nici compensate. Și în lista de compensate sunt două categorii. Categoriile de originale, care au un preț ridicat, și categoriile de biosimilare care au un preș mai scăzut. De asta apar aceste diferențe, pentru că pentru aceeași substanță activă există două prețuri. Una sus, una mai jos. Depinde foarte mult de modul de prescriere. Noi încurajăm, și eu încurajez, și biosimilarele. Biosimilarele nu înseamnă că e mai prost. E o gândire care nu are legătură cu eficiența medicală a substanței active. Substanța activă e tot aia…..Doctorul prescrie substanța activă, nu denumirea medicamentului. Uneori, mai prescrie și medicamentul, e adevărat. Acum, dacă tot vorbim de subiectul ăsta, eu mă mândresc cu o reușită a Ministerului Sănătății. Gândiți-vă că într-o perioadă deloc ușoară din punct de vedere fiscal, cu presiuni, cu tensiuni, am reușit în septembrie, anul trecut, să introducem 41 de molecule noi în lista de compensate, dintre care undeva la jumătate pentru oncologie, după care ieri am mai introdus încă 33. Este fără pecedent”.

În mecanismul compensării, explicat de ministrul Alexandru Rogobete, se reunesc Agenția Medicamentului, Ministerul Sănătății, Casa Națională de Sănătate și toate compensările la medicamente se fac în limita bugetului. Ministrul Sănătății a subiniat deschiderea ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare, către acest subiect, înțelegând că “ oamenii nu pot fi tratați cu mâinile goale”.

