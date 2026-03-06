Ministrul Sănătății anunță: Legea malpraxisului, în primă formă, va fi gata la finele anului cu sprijinul Băncii Mondiale

De ce nu există o lege a malpraxisului? Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat, în emisiunea ATITUDINI, că ani de-a rândul au fost idei cu privire la elaborarea unei astfel de legi, dar nimeni nu a dat-o pentru că nicio variantă nu putea fi aplicabilă în practică.

Acum, însă, ministrul spune că vom avea o asftel de lege după ce a luat legătura cu Banca Mondială pentru a asigura asistență și pentru ca expertiza realizată pe compararea unor astfel de legi deja existente la nivel european să ne alinieze la legislația malpraxisului european.

„A fost făcută legislație care nu putea să stea în picioare”

„Vă spun de ce nu avem o lege a malpraxisului. Pentru că fiecare care a trecut pe la Ministerul Sănătății a vrut să facă o lege a malpraxisului.

Doar că întotdeauna s-au trezit doi-trei experți făcuți la talpa bocancului care veneau cu câte o legislație, una dedicată asiguratorilor, alta dedicată medicilor. Cam niciuna nu a fost dedicată pacienților… A fost făcută legislație care nu putea să stea în picioare. Interese, grupuri, care era mai deștept, care e mai afiliat politic… stilul ăsta pe care îl avem din păcate și care o omorât multe proiecte… lipsa de răspundere, pe cine mai favorizăm etc.

Acum sunt pus în fața unui fapt împlinit. N-avem legea malpraxisului și trebuie să facem ceva. M-am tot gândit, m-am consultat și am luat o decizie. Care sună în felul următor.

Nu mai vreau să scrie nimeni în România legea malpraxisului, motiv pentru care am cerut asistență tehnică care s-a și aprobat la Banca Mondială și am solicitat Băncii Mondiale pe partea departamentului de sănătate, pe zona de asistență tehnică legislativă pe care o au și e foarte puternică, să ne sprijine pe noi, la Ministerul Sănătății, cu legea malpraxisulu utilizând experiența lor din alte țări, modelele legislative din alte țări.. .de ce trebuie să inventăm apa caldă?

Hai să luăm două-trei modele din țări din Uniunea Europeană, le comparăm, le adaptăm cu zona administrativă din România și îi dăm drumul. Eu sper ca până la finalul anului să avem o primă formă pentru legea malpraxisului”, a spus Alexandru Rogobete.

