Prima pagină » Știri politice » Ministrul Sănătății anunță: Legea malpraxisului, în primă formă, va fi gata la finele anului cu sprijinul Băncii Mondiale

Ministrul Sănătății anunță: Legea malpraxisului, în primă formă, va fi gata la finele anului cu sprijinul Băncii Mondiale

Adina Anghelescu
06 mart. 2026, 18:50, Știri politice

De ce nu există o lege a malpraxisului? Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat, în emisiunea ATITUDINI, că ani de-a rândul au fost idei cu privire la elaborarea unei astfel de legi, dar nimeni nu a dat-o pentru că nicio variantă nu putea fi aplicabilă în practică.

Acum, însă, ministrul spune că vom avea o asftel de lege după ce a luat legătura cu Banca Mondială pentru a asigura asistență și pentru ca expertiza realizată pe compararea unor astfel de legi deja existente la nivel european să ne alinieze la legislația malpraxisului european.

„A fost făcută legislație care nu putea să stea în picioare”

„Vă spun de ce nu avem o lege a malpraxisului. Pentru că fiecare care a trecut pe la Ministerul Sănătății a vrut să facă o lege a malpraxisului.

Doar că întotdeauna s-au trezit doi-trei experți făcuți la talpa bocancului care veneau cu câte o legislație, una dedicată asiguratorilor, alta dedicată medicilor. Cam niciuna nu a fost dedicată pacienților… A fost făcută legislație care nu putea să stea în picioare. Interese, grupuri, care era mai deștept, care e mai afiliat politic… stilul ăsta pe care îl avem din păcate și care o omorât multe proiecte… lipsa de răspundere, pe cine mai favorizăm etc.

Acum sunt pus în fața unui fapt împlinit. N-avem legea malpraxisului și trebuie să facem ceva. M-am tot gândit, m-am consultat și am luat o decizie. Care sună în felul următor.

Nu mai vreau să scrie nimeni în România legea malpraxisului, motiv pentru care am cerut asistență tehnică care s-a și aprobat la Banca Mondială și am solicitat Băncii Mondiale pe partea departamentului de sănătate, pe zona de asistență tehnică legislativă pe care o au și e foarte puternică, să ne sprijine pe noi, la Ministerul Sănătății, cu legea malpraxisulu utilizând experiența lor din alte țări, modelele legislative din alte țări.. .de ce trebuie să inventăm apa caldă?

Hai să luăm două-trei modele din țări din Uniunea Europeană, le comparăm, le adaptăm cu zona administrativă din România și îi dăm drumul. Eu sper ca până la finalul anului să avem o primă formă pentru legea malpraxisului”, a spus Alexandru Rogobete.

Vezi emisiunea integral:

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Un lider PSD agită coaliția de guvernare: „Să trecem bugetul și votăm ieșirea. Eu cel puțin asta voi vota”
19:49
Un lider PSD agită coaliția de guvernare: „Să trecem bugetul și votăm ieșirea. Eu cel puțin asta voi vota”
SĂNĂTATE Explicațiile ministrului Sănătății legate de creșterea prețurilor la unele medicamente din farmacii și cum se face compensarea!
19:38
Explicațiile ministrului Sănătății legate de creșterea prețurilor la unele medicamente din farmacii și cum se face compensarea!
FLASH NEWS De la Varșovia, Nicușor Dan anunță că anularea alegerilor din România nu mai e un subiect de interes pentru Administrația Trump: Nu mai sunt întrebări / Au înțeles
17:13
De la Varșovia, Nicușor Dan anunță că anularea alegerilor din România nu mai e un subiect de interes pentru Administrația Trump: Nu mai sunt întrebări / Au înțeles
FLASH NEWS Ciprian Ciucu avertizează că Primăria Capitalei riscă să intre în incapacitate de plată în aprilie dacă nu va fi aprobat bugetul naţional pe 2026
14:48
Ciprian Ciucu avertizează că Primăria Capitalei riscă să intre în incapacitate de plată în aprilie dacă nu va fi aprobat bugetul naţional pe 2026
FLASH NEWS Bolojan a vorbit la telefon cu preşedintele Emiratelor Arabe Unite: „Premierul a mulţumit personal pentru sprijinul acordat cetăţenilor români”
12:14
Bolojan a vorbit la telefon cu preşedintele Emiratelor Arabe Unite: „Premierul a mulţumit personal pentru sprijinul acordat cetăţenilor români”
Surse Gândul: Irina Ponta a ajuns în această dimineață în țară. Fiica fostului premier a prins o cursă comercială
11:38
Surse Gândul: Irina Ponta a ajuns în această dimineață în țară. Fiica fostului premier a prins o cursă comercială
Mediafax
Rusia își consolidează trupele la granița NATO și se pregătește pentru un posibil conflict militar
Digi24
Viktor Orban anunță noi măsuri împotriva Ucrainei, după ce a fost amenințat de Volodimir Zelenski
Cancan.ro
BOMBA! Măruță a semnat. Unde va putea fi văzut, după ce a fost dat afară de la Pro TV
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Adevarul
Stadiul la zi al lucrărilor la Autostrada Sibiu - Pitești. Când ar putea fi gata cea mai așteptată șosea de mare viteză din România
Mediafax
Tehnologia AI ar putea deveni un „asistent al judecătorului”
Click
Horoscop 6-12 martie. Fecioarele ar putea rezolva o situație dificilă din trecut, schimbări pentru Vărsători, noi începuturi pentru Pești
Digi24
Cel mai mare pericol pentru Spania după ce Sanchez l-a înfuriat pe Trump. „Eroarea” făcută de premierul spaniol
Cancan.ro
Digi RCS-RDS a făcut anunțul primăverii. Abonamentul mobil costă 62 lei/lună
Ce se întâmplă doctore
Vedeta celebră, de nerecunoscut la 41 de ani. Prin ce schimbări a trecut blondina! A ajuns piele și os. Imaginile cu ea sunt șocante
Ciao.ro
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Promotor.ro
Cum arată Dacia Logan produsă în Iran?
Descopera.ro
Mit sau adevăr: Femeile sunt mai intuitive decât bărbații?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Adam se trezește de dimineața cu o mahmureală groaznică: – Unde sunt coastele mele???
Descopera.ro
Vocea interioară: ce spun studiile despre autocritica care ne sabotează?

Cele mai noi

Trimite acest link pe