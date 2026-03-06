Alexandru Rogobete: „Degeaba construim spitale noi, dacă nu există fundamentul relației dintre pacienți și medic”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Atitudini, cu Adina Anghelescu”, Alexandru Rogobete, Ministrul Sănătății, a vorbit despre faptul că oamenii nu mai au încredere în sistemul de sănătate. Urmăriți aici, integral, emisiunea Adinei Anghelescu.

Alexandru Rogobete: „Toate astea, din păcate, au dus la scăderea abruptă a încrederii oamenilor în sistemul de sănătate. Ori sănătatea are o particularitate pe care alte domenii nu le au. Sănătatea este ca un organism viu pentru că are viață, are moarte, are emoție, are speranță. ”

Invitat la emisiunea Adinei Anghelescu, Alexandru Rogobete a vorbit despre faptul că în ultimii ani, oamenii nu mai au încredere în sistemul de sănătate. Acesta explică faptul că domeniul sănătății este diferit de celelalte. Acesta include și un cumul de stări, de emoții, de speranțe. În acest context, ministrul a amintit evenimentele recent și revoltătoare din spitale. Medici care au fost agresați, dar și pacienți care vin cu diagnostice puse de ChatGPT. Rogobete anunță că un alt obiect important este reorganizarea modului în care serviciile sunt oferite. Potrivit acestuia, serviciile nu au mai fost regândite de 30 de ani.