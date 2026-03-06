Prima pagină » Emisiuni » Alexandru Rogobete: „Degeaba construim spitale noi, dacă nu există fundamentul relației dintre pacienți și medic”

Alexandru Rogobete: „Degeaba construim spitale noi, dacă nu există fundamentul relației dintre pacienți și medic”

06 mart. 2026, 19:15, Emisiuni
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Atitudini, cu Adina Anghelescu”, Alexandru Rogobete, Ministrul Sănătății, a vorbit despre faptul că oamenii nu mai au încredere în sistemul de sănătate. Urmăriți aici, integral, emisiunea Adinei Anghelescu.

Invitat la emisiunea Adinei Anghelescu, Alexandru Rogobete a vorbit despre faptul că în ultimii ani, oamenii nu mai au încredere în sistemul de sănătate. Acesta explică faptul că domeniul sănătății este diferit de celelalte. Acesta include și un cumul de stări, de emoții, de speranțe. În acest context, ministrul a amintit evenimentele recent și revoltătoare din spitale. Medici care au fost agresați, dar și pacienți care vin cu diagnostice puse de ChatGPT. Rogobete anunță că un alt obiect important este reorganizarea modului în care serviciile sunt oferite. Potrivit acestuia, serviciile nu au mai fost regândite de 30 de ani.

„Toate astea, din păcate, au dus la scăderea abruptă a încrederii oamenilor în sistemul de sănătate. Ori sănătatea are o particularitate pe care alte domenii nu le au. Sănătatea este ca un organism viu pentru că are viață, are moarte, are emoție, are speranță. Nu sunt cuvinte mari, sunt cuvinte reale care se regăsesc în sistemul de sănătate. Ori astea, odată pierdute, este foarte, foarte greu să recâștigăm și să ducem sănătate acolo unde este. Uitați-vă ce se întâmplă în ultimul timp și de asta spun aceste lucruri… Medici bătuți în timpul gărzilor, atitudini necorespunzătoare și din partea medicilor către pacienți, pacienți care se duc cu ChatGPT-ul la doctor și le recomandă ce să le facă. E, vedeți, toate astea, de fapt, au la bază ceea ce am spus la început, și anume încrederea în sistem. Este un prim obiectiv, un element esențial pentru a putea construi. Degeaba construim spitale noi, degeaba avem medicamente în lista de compensate, dacă nu există fundamentul relației dintre pacienți și medic. Lucrurile nu pot funcționa mai departe. Un al doilea obiectiv, și l-am început deja, reorganizarea modului în care funcționează spitalele din România. Gândiți-vă că aceste spitale nu au mai fost regândite, reorganizate. Modul în care se oferă serviciile nu a mai fost regândit și reorganizat de peste 30 de ani.”, a explicat Ministrul Sănătății.

