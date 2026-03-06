De ce crește prețul medicamentelor? Alexandru Rogobete: „Depinde de modul de prescriere. Medicul prescrie substanța activă, nu denumirea comercială.”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Atitudini, cu Adina Anghelescu”, Alexandru Rogobete, Ministrul Sănătății, a vorbit despre motivele pentru care unele medicamente au prețuri mai mari decât altele. Urmăriți aici, integral, emisiunea Adinei Anghelescu.

Alexandru Rogobete: „Și în lista asta de compensate sunt două categorii. Sunt categoriile de originale, care au un preț ridicat, și sunt categoriile de bio-similare, care au un preț mai scăzut. De asta apar aceste diferențe, pentru că pentru aceeași substanță activă există două prețuri. Un preț mai sus, unul mai jos. Depinde foarte mult de modul de prescriere.”

Invitat la emisiunea Adinei Anghelescu, Alexandru Rogobete a vorbit despre motivele pentru care unele medicamente au prețuri mai mari decât altele. Acesta a început prin a spune că subiectul este unul foarte tehnic, ce are nevoie de lămuriri. Ministrul Sănătății susține că sunt două feluri de medicamente – cele aflate pe lista de prescripții, care au un preț stabil, cu creșteri nesemnificative și OTC-urile, medicamente care nu sunt compensate și se pot cumpăra la liber pe piață.

Rogobete susține că în lista celor compensate sunt alte două categorii care influențează semnificativ prețurile. Prima categorie este cea a medicamentelor originale, care sunt mult mai scumpe. A doua categorie sunt medicamentele bio-similare care au aceeași substanță activă ca cele originale, dar un preț mult mai scăzut. Diferența dintre cele două tipuri de medicamente, subliniază ministrul, este că cele bio-similare apar după 10-12 ani față de cele originale, după ce patentul a dispărut și banii investiți în cercetare au fost recuperați.