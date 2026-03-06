Prima pagină » Emisiuni » De ce crește prețul medicamentelor? Alexandru Rogobete: „Depinde de modul de prescriere. Medicul prescrie substanța activă, nu denumirea comercială”

De ce crește prețul medicamentelor? Alexandru Rogobete: „Depinde de modul de prescriere. Medicul prescrie substanța activă, nu denumirea comercială"

Andrei Rosz
06 mart. 2026, 19:00
De ce crește prețul medicamentelor? Alexandru Rogobete: „Depinde de modul de prescriere. Medicul prescrie substanța activă, nu denumirea comercială.”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Atitudini, cu Adina Anghelescu”, Alexandru Rogobete, Ministrul Sănătății, a vorbit despre motivele pentru care unele medicamente au prețuri mai mari decât altele. Urmăriți aici, integral, emisiunea Adinei Anghelescu.

Alexandru Rogobete: „Și în lista asta de compensate sunt două categorii. Sunt categoriile de originale, care au un preț ridicat, și sunt categoriile de bio-similare, care au un preț mai scăzut. De asta apar aceste diferențe, pentru că pentru aceeași substanță activă există două prețuri. Un preț mai sus, unul mai jos. Depinde foarte mult de modul de prescriere.

Invitat la emisiunea Adinei Anghelescu, Alexandru Rogobete a vorbit despre motivele pentru care unele medicamente au prețuri mai mari decât altele. Acesta a început prin a spune că subiectul este unul foarte tehnic, ce are nevoie de lămuriri. Ministrul Sănătății susține că sunt două feluri de medicamente – cele aflate pe lista de prescripții, care au un preț stabil, cu creșteri nesemnificative și OTC-urile, medicamente care nu sunt compensate și se pot cumpăra la liber pe piață.

Rogobete susține că în lista celor compensate sunt alte două categorii care influențează semnificativ prețurile. Prima categorie este cea a medicamentelor originale, care sunt mult mai scumpe. A doua categorie sunt medicamentele bio-similare care au aceeași substanță activă ca cele originale, dar un preț mult mai scăzut. Diferența dintre cele două tipuri de medicamente, subliniază ministrul, este că cele bio-similare apar după 10-12 ani față de cele originale, după ce patentul a dispărut și banii investiți în cercetare au fost recuperați.

„Subiectul este foarte tehnic, este adevărat, dar eu aș vrea să îl lămuresc. Asta chiar vreau să lămurim, pentru că îi interesează pe mulți oameni în țară. În România, în sistemul medical din România există două categorii de medicamente. Primele sunt medicamentele care intră pe lista de prescripție și care au preț controlat. Acolo nu se întâmplă ce spuneți dumneavoastră, prețul rămâne constant, cu creșteri nesemnificative și compensarea rămâne constantă, pentru că e procentuală. Există lista de OTC-uri, adică cele care nu se dau pe prescripție. Tot felul de medicamente pe care le poți cumpăra la farmacie fără prescripție și unde, într-adevăr, prețul nu este controlat. Ministerul Sănătății nu controlează prețul acolo. Astea nu sunt controlate, nu sunt nici compensate. Așa este în toată Europa și în toată lumea. Și în lista asta de compensate sunt două categorii. Sunt categoriile de originale, care au un preț ridicat, și sunt categoriile de bio-similare, care au un preț mai scăzut. De asta apar aceste diferențe, pentru că pentru aceeași substanță activă există două prețuri. Un preț mai sus, unul mai jos. Depinde foarte mult de modul de prescriere. De fapt, noi încurajăm, eu încurajez și bio-similarele. Bio-similar nu înseamnă că e mai prost. Din contră… Este o gândire de asta care n-are legătură, cum să spun, n-are legătură cu eficiența neapărat medicală a substanței active. Substanța activă e tot aia. Care e diferența dintre ele? Apare pentru prima dată originalul. După 10 ani, 12 ani, cât o fi patentul, dispare patentul și intră pe piață bio-similare. Adică au același efect. De asta le scade prețul, pentru că au trecut suficienți ani de la patent, practic s-au recuperat banii pe investiția făcută în cercetare. Medicul prescrie substanța activă, nu denumirea comercială.”, a explicat Ministrul Sănătății.

