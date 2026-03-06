În ultima ediție a emisiunii Ai Aflat!, moderatorul emisiunii Ionuț Cristache și invitatul său Doru Bușcu au oferit o perspectivă critică asupra crizei complexe care afectează România odată cu războiul din Iran. În opinia invitatului, Nicușor Dan ar fi trebuit, în calitate de președinte al Consiliului Suprem de Apărare a Țării, să anticipeze efectele noului conflict din Orientul Mijlociu asupra țării noastre, aflată deja în recesiune.

Cunoscutul jurnalist, redactor-șef al publicației Cațavencii, a observat că ținând cont că președintele avea în mâini toate pârghiile și informații de la structurile de forță primind iminența unui conflict militar în Iran, ar fi fost dator să protejeze țara, inclusiv la nivel economic.

Bușcu: Ca șef al CSAT ești obligat să gândești în avans

”Nu există conștiința urgenței. Faptul că ei sunt puși acolo nu ca să dea termene din ce în ce mai lungi, ci ca să rezolve aproape în timp real problemele, sau măcar să se gândească la ele. Probleme care se desfășoară uneori mai repede decât nivelul nostru de așteptare. A picat din neant războiul ăsta. Pe de altă parte, erau semne. Ești obligat ca șef al CSAT, adică șef al tuturor unităților, structurilor care se ocupă de securitatea națională, și se ocupă în primul rând previzionând ce s-ar putea întâmpla, ca șef al acestor structuri reunite, ești obligat să gândești în avans. Ca să-ți pui la adăpost economia, poporul, națiunea, statul de aceste situații”.

Doru Bușcu prefigurează că, având în vedere lipsa de soluții a decidenților, ne putem aștepta la singura soluție la îndemâna acestora (și cea mai ușor de aplicat): o nouă creștere a taxelor sau introducerea altora noi.

Acum vor crește prețurile ca urmare a creșterii prețurilor la combustibil. Toată lumea se va relaxa la nivelul Guvernului și va spune, păi nu noi. E un cutremur, e o catastrofă, e un tsunami. Nu noi. Noi tocmai am obținut scăderea deficitului cu 0,0,0,1% și suntem pe drumul cel bun. Iar pentru că prețurile cresc și pentru că se va degrada nivelul venitului, va crește inflația, va scădea consumul, se va degrada mediul economic, deci nivelul de trai și atunci ce va face Guvernul? Va recurge la noi taxe. E de așteptat.

