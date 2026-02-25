Băluţă l-a angajat pe Piedone să-l reprezinte în relaţia cu primarul Ciprian Ciucu şi Primăria Capitalei

Fostul primar al Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, tocmai a devenit consilierul primarului Sectorului 4, Daniel Băluţă.

După ce relaţia primarului Sectorului 4 cu primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a devenit tot mai tensionată, Daniel Băluţă şi-a angajat un nou consilier personal.

Piedone a fost angajat drept sfătuitor personal al primarului Sectorului 4, cu acte în regulă şi salariu. Şi pentru că este şi fost om de administraţie, cu vechime serioasă, Piedone îl va reprezenta pe Băluţă în relaţia cu Primăria Municipiului Bucureşti şi în relaţia cu cetăţenii Sectorului 4.

Fost primar al Sectoarelor 4 și 5, dar şi fost şef al Protecţiei Consumatorilor, Cristian Popescu Piedone spune, pentru Gândul, că noua funcţie nu vine în conflict cu decizia Agenției Naţionale de Integritate, prin care are interzis până în 2028 să ocupe o funcţie publică, pe motiv că aceasta nu este o funcţie publică, ci una mai mult politică.

Potrivit legii, un consilier personal are dreptul la un salariu maxim, în funcţie de decizia adoptată de consiliul de sector, de până la 75% din salariul primarului şi este o funcţie contractuală.

Băluță a fost subalternul lui Piedone la Primăria Sectorului 4

În perioada în care Cristian Popescu Piedone a fost primar al Sectorului 4, Daniel Băluță ocupa funcția de viceprimar.

În iunie 2012, Daniel Băluță a fost ales consilier local în cadrul Consiliului Local Sector 4 București. Din iulie 2013 până în 5 iunie 2016, a ocupat funcția de viceprimar al Primăriei Sectorului 4. Din 4 noiembrie 2015, după demisia primarului Sectorului 4, Daniel Băluță a fost ales primar interimar, iar în 5 iunie 2016 a fost ales primar al Sectorului 4.

