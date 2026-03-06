Prima pagină » Știri externe » Cât au costat primele 100 de ore ale Operațiunii Epic Fury împotriva Iranului. Donald Trump spune că războiul ar putea dura mai multe săptămâni

Cât au costat primele 100 de ore ale Operațiunii Epic Fury împotriva Iranului. Donald Trump spune că războiul ar putea dura mai multe săptămâni

06 mart. 2026, 19:07, Știri externe
Potrivit unei analize publicate de Center for Strategic and International Studies (CSIS), primele 100 de ore ale campaniei militare americane împotriva Iranului, denumită Operațiunea Epic Fury, au costat Washingtonul aproximativ 3,7 miliarde de dolari. Suma se traduce printr-o medie de aproximativ 891 de milioane de dolari pe zi, fiind determinată în principal de costurile ridicate pentru armament.

Potrivit CSIS, înlocuirea stocurilor de armament reprezintă cea mai mare cheltuială, care se ridică la aproximativ 3,1 miliarde de dolari din totalul de 3,7 miliarde. Doar rachetele Tomahawk lansate în primele lovituri au costat circa 340 de milioane de dolari. Sumele includ și misiunile bombardierelor stealth B-2 și menținerea a două grupuri de portavioane în regiune, care costă între 13-15 milioane de dolari pe zi.

Mare parte din suma necesară pentru războiul cu Iranul nu provine din bugetul Pentagonului

Din toată această sumă, doar 196 de milioane de dolari au fost acoperiți de bugetul obișnuit al apărării. Restul de 3,5 miliarde de dolari au necesitat aprobarea unor fonduri suplimentare de urgență din partea Congresului. Recent, Pentagonul a elaborat o cerere suplimentară de 50 de miliarde de dolari la bugetul de stat pentru înlocuirea rachetelor Tomahawk, THAAD și Patriot care au fost folosite în primele șapte zile ale acestui război, precum și pentru înlocuirea altor echipamente care ar fi putut fi deteriorate sau uzate din cauza ratei destul de ridicate de ardere a resurselor militare.

Atât Donald Trump, cât și secretarul de Război al SUA, Pete Hegseth, au indicat să acest conflict cu Iranul ar putea continua timp de săptămâni întregi.

Nu se cunoaște costul pagubelor produse de Iran

Până în prezent, pierderile, cel puțin oficiale, ale Statelor Unite s-au limitat la doar 359 de milioane de dolari și sunt reprezentate doar de cele trei avioane F-15 doborâte deasupra Kuweitului. Rachetele și dronele iraniene au provocat, de asemenea, unele daune la infrastructura bazelor militare din Orientul Mijlociu. Amploarea acestora nu este clară, dar înregistrările video arată daune în Kuweit aduse instalațiilor portuare și activității de sprijin a flotei Marinei SUA. La fel este și în cazul instalațiilor din Qatar.

