(P)Lucrările sunt în curs. Prima școală verde din Berceni se construiește cu fonduri europene

Se lucrează la construcția noii școli verzi din localitatea Berceni-Ilfov. Este vorba despre o investiție de 4 milioane de euro, care se va întinde pe o suprafață de aproape 6.000 de mp.

Noua școală verde va avea două etaje, 21 de săli de clasă pentru elevii din ciclul primar și gimnazial (clasele 0 – VIII), 3 laboratoare, teren de sport, spații verzi generoase, dotări moderne, panouri solare și pompă de căldură pentru independență energetică.

Este o școală construită conform standardului nZEB (nearly Zero Energy Building), ceea ce implică un consum de energie foarte redus, costuri de întreținere minime și protecție sporită a mediului – un model de școală pentru actualele nevoi ale comunității.

Localitatea Berceni este printre primele UAT-uri din țară care construiesc astfel de unități de învățământ prin PNRR.

Tot de la zero a fost construit și noul corp al Școlii Gimnaziale Nr. 1 – dotat cu 14 săli de clasă, din fonduri de la bugetul local.

