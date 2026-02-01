Orașele din România în care ninge până pe 1 mai, potrivit meteorologilor Accuweather.

Va ninge în Predeal și alte localități situate la altitudini mari, informează meteorologii Accuweather. Cum arată prognoza pentru aprilie în Predeal, de exemplu?

„Înroșită” cât se poate în zilele de 2,3,4,5,6 aprilie, când Predealul se va confrunta cu ninsori abundente și temperaturi cu minus.

Același fenomen va fi prezent și în zilele de 14,17,18, 22,23,24 aprilie, dar, surpriză, și de 1 mai, când ar trebui să ieșim cu toții la un grătar, în natură, de Ziua Internațională a Muncii.

Paștele ortodox pică duminică, 12 aprilie, când în orașul turistic vor fi însă 7 grade Celsius, cu soare „ascuns” după nori.

În aprilie 2026 și Brașovul va fi „paralizat” de ninsori, în 2,3 aprilie, apoi în 22,23,24,2 aprilie.

De 1 mai vor fi însă „doar” descărcări electrice, potrivit estimărilor Accuweather.

O situație similară întâlnim și la Sinaia, unde va ninge în zilele de 2,3,4,5,6 aprilie, dar și în 18,22,23,24,25 aprilie. Mai mult, gerul va fi prezent de 1 mai, în Sinaia.

Potrivit meteorologilor Accuweather, Capitala va fi ferită de ninsori, în aprilie, dar nu și de ploi. Astfel, va ploua în primele zile ale lunii, apoi în zilele de 21,22,23,25 aprilie, dar și 30 aprilie-1 mai.

Accuweather are o istorie de 64 de ani

Accuweather este un site specializat în prognoze meteo și care oferă informații cu privire la starea vremii pe întreg cuprinsul Pământului.

AccuWeather Inc. este o companie media americană din sectorul privat care furnizează servicii comerciale de prognoză meteo în întreaga lume.

Accuweather a fost fondată în 1962 de Joel N. Myers, pe atunci un student absolvent al Universității de Stat din Pennsylvania, care lucra la un master în meteorologie. Primul său client a fost o companie de gaze din Pennsylvania. În timp ce își conducea compania, Myers a lucrat și ca membru al facultății de meteorologie din Penn State. Compania a adoptat numele „Accuweather” în 1971.

Accuweather are sediul în Ferguson Township, chiar în afara State College, Pennsylvania, cu birouri la 80 Pine Street din districtul financiar din Manhattan, pe lângă Wichita, Kansas și Oklahoma City, Oklahoma. La nivel internațional, Accuweather are birouri în Montreal, Tokyo, Beijing, Seul și Mumbai.

