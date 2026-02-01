Prima pagină » Vremea » Orașele din România în care ninge până pe 1 mai, potrivit meteorologilor Accuweather

Orașele din România în care ninge până pe 1 mai, potrivit meteorologilor Accuweather

02 feb. 2026, 00:00, Vremea
Orașele din România în care ninge până pe 1 mai, potrivit meteorologilor Accuweather

Orașele din România în care ninge până pe 1 mai, potrivit meteorologilor Accuweather.

Orașele din România în care ninge până pe 1 mai, potrivit meteorologilor Accuweather

Va ninge în Predeal și alte localități situate la altitudini mari, informează meteorologii Accuweather. Cum arată prognoza pentru aprilie în Predeal, de exemplu?

„Înroșită” cât se poate în zilele de 2,3,4,5,6 aprilie, când Predealul se va confrunta cu ninsori abundente și temperaturi cu minus.

Același fenomen va fi prezent și în zilele de 14,17,18, 22,23,24 aprilie, dar, surpriză, și de 1 mai, când ar trebui să ieșim cu toții la un grătar, în natură, de Ziua Internațională a Muncii.

Paștele ortodox pică duminică, 12 aprilie, când în orașul turistic vor fi însă 7 grade Celsius, cu soare „ascuns” după nori.

În aprilie 2026 și Brașovul va fi „paralizat” de ninsori, în 2,3 aprilie, apoi în 22,23,24,2 aprilie.

De 1 mai vor fi însă „doar” descărcări electrice, potrivit estimărilor Accuweather.

O situație similară întâlnim și la Sinaia, unde va ninge în zilele de 2,3,4,5,6 aprilie, dar și în 18,22,23,24,25 aprilie. Mai mult, gerul va fi prezent de 1 mai, în Sinaia.

Potrivit meteorologilor Accuweather, Capitala va fi ferită de ninsori, în aprilie, dar nu și de ploi. Astfel, va ploua în primele zile ale lunii, apoi în zilele de 21,22,23,25 aprilie, dar și 30 aprilie-1 mai.

Accuweather are o istorie de 64 de ani

Accuweather este un site specializat în prognoze meteo și care oferă informații cu privire la starea vremii pe întreg cuprinsul Pământului.

AccuWeather Inc. este o companie media americană din sectorul privat care furnizează servicii comerciale de prognoză meteo în întreaga lume.

Accuweather a fost fondată în 1962 de Joel N. Myers, pe atunci un student absolvent al Universității de Stat din Pennsylvania, care lucra la un master în meteorologie. Primul său client a fost o companie de gaze din Pennsylvania. În timp ce își conducea compania, Myers a lucrat și ca membru al facultății de meteorologie din Penn State. Compania a adoptat numele „Accuweather” în 1971.

Accuweather are sediul în Ferguson Township, chiar în afara State College, Pennsylvania, cu birouri la 80 Pine Street din districtul financiar din Manhattan, pe lângă Wichita, Kansas și Oklahoma City, Oklahoma. La nivel internațional, Accuweather are birouri în Montreal, Tokyo, Beijing, Seul și Mumbai.

Autorul recomandă:

Sursa foto: Accuweather

Recomandarea video

Citește și

METEO Vortexul polar aduce temperaturi și de -20 de grade în România. Care sunt zonele vizate
17:55, 31 Jan 2026
Vortexul polar aduce temperaturi și de -20 de grade în România. Care sunt zonele vizate
METEO Prognoza ANM anunță weekend geros în toată țara. Cum va fi vremea în ultima zi din ianuarie și unde sunt așteptate temperaturi de -20 de grade
09:35, 31 Jan 2026
Prognoza ANM anunță weekend geros în toată țara. Cum va fi vremea în ultima zi din ianuarie și unde sunt așteptate temperaturi de -20 de grade
METEO Meteorologii Accuweather anunță o lună februarie atipică pentru aceste mileniu, în România. Ce se întâmplă în București
06:33, 31 Jan 2026
Meteorologii Accuweather anunță o lună februarie atipică pentru aceste mileniu, în România. Ce se întâmplă în București
METEO Final de iarnă atipic, cu temperaturi peste normal în toată țara. Prognoza ANM actualizată până în luna martie 2026
09:05, 30 Jan 2026
Final de iarnă atipic, cu temperaturi peste normal în toată țara. Prognoza ANM actualizată până în luna martie 2026
METEO Haos din cauza ninsorilor. Moscova este blocată, transportul public este aproape paralizat
23:42, 29 Jan 2026
Haos din cauza ninsorilor. Moscova este blocată, transportul public este aproape paralizat
METEO Orașele din România „îngropate” de zăpadă în februarie, potrivit meteorologilor Accuweather
07:25, 29 Jan 2026
Orașele din România „îngropate” de zăpadă în februarie, potrivit meteorologilor Accuweather
Mediafax
Ziua în care LEVA dispare definitiv din Bulgaria: Euro, singura monedă, de la miezul nopții
Digi24
Renașterea „teoriei nebunului”. Strategia din spatele aparentei lipse de predictibilitate a lui Trump și riscul unui efect de bumerang
Cancan.ro
Cătălin Măruță, prezentatorul matinalului de la Realitatea TV. Povestea unei oferte acceptate + mirajul Pro TV
Prosport.ro
FOTO. Superba blondă s-a lăsat agățată de milionar pe Instagram
Adevarul
Nota de plată după 10 ani de Brexit: Cum au „înghețat” investitorii economia Marii Britanii
Mediafax
„Te iau cu mine!” REVOLTĂ după ce un sudanez a împins o fată de 18 ani în fața metroului: Tânăra și agresorul au murit pe loc
Click
Țara din Europa unde limba română se vorbește peste tot. A devenit a doua cea mai vorbită limbă
Digi24
„Paradisul pe pământ” al Coreei de Nord, promisiunea devenită o iluzie. Decizie „istorică” a Japoniei împotriva regimului de la Phenian
Cancan.ro
Cum l-a ucis, de fapt, pe băiatul de 15 ani. Călăul lui Mario a spus adevărul
Ce se întâmplă doctore
Dieta cu 5 mese pe zi a Ancăi Țurcașiu. Arată INCREDIBIL la 55 de ani și toată lumea se întreabă CUM reușește!
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
SUA dislocă EA-18G Growler („ursoaica-mamă grizzly”) lângă Iran. Modelul a făcut ravagii în Venezuela
Descopera.ro
„Orașul Pierdut” din adâncurile Oceanului Atlantic nu seamănă cu nimic altceva descoperit vreodată pe Pământ
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Mirii se retrag în dormitor în noaptea nunții. Tânăra nesătulă: o dată, de două ori, de trei, de patru…
Descopera.ro
Expediție cu miză ridicată în inima „Ghețarului Apocalipsei”. Ce vor să afle oamenii de știință?
OPINIE Experimentul lui Patrick Andre de Hillerin: „Am vrut să mai verific dacă Temu ocolește sau nu taxa Temu impusă de cuplu econo-comic Bolojan-Guda”
22:34
Experimentul lui Patrick Andre de Hillerin: „Am vrut să mai verific dacă Temu ocolește sau nu taxa Temu impusă de cuplu econo-comic Bolojan-Guda”
MARIUS TUCĂ SHOW Marius Tucă Show începe luni, 2 februarie, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan
22:00
Marius Tucă Show începe luni, 2 februarie, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan
SCANDAL Medvedev l-a lăudat pe Trump pentru că este un lider „pacifist”
21:53
Medvedev l-a lăudat pe Trump pentru că este un lider „pacifist”
Aur pentru un elev din Caracal la un concurs internațional de matematică, în Thailanda. Dublu medaliat în 2025
21:36
Aur pentru un elev din Caracal la un concurs internațional de matematică, în Thailanda. Dublu medaliat în 2025
FLASH NEWS Simion, la emisiunea lui Makaveli: „Dacă pică guvernul Bolojan, suntem dispuși să ne asumăm guvernarea interimară până la alegeri”
21:30
Simion, la emisiunea lui Makaveli: „Dacă pică guvernul Bolojan, suntem dispuși să ne asumăm guvernarea interimară până la alegeri”
ULTIMA ORĂ Ministrul Sănătății, anunț de ultimă oră în disputa „fără plată pentru prima zi de concediu medical”: „Vor putea fi făcute excepții”
21:21
Ministrul Sănătății, anunț de ultimă oră în disputa „fără plată pentru prima zi de concediu medical”: „Vor putea fi făcute excepții”

Cele mai noi

Trimite acest link pe